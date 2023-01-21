https://sputnikarabic.ae/20230121/رصد-جسم-طائر-مجهول-في-سماء-أوكرانيا-1072533743.html
رصد جسم طائر مجهول في سماء أوكرانيا
رصد جسم طائر مجهول في سماء أوكرانيا
تم رصد جسم طائر مجهول الهوية في سماء جنوبي أوكرانيا، وفقا لخدمة تتبع الطائرات Flightradar. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T04:44+0000
2023-01-21T04:44+0000
2023-01-21T05:08+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وأشارت المعلومات إلى أن الجسم انطلق حوالي الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، في منطقة نوفي بوغ، في مقاطعة نيكولايف، وبعد ذلك اتجه نحو مقاطعة أوديسا.ثم اتجه الجسم نحو الحدود مع مولدوفا، إلى قرية توزلا الساحلية، ثم حلق إلى ساراتا وبدأ في التحليق فوق المنطقة الحدودية متجاوزا تيراسبول.بعد ذلك، واصل تحليقه فوق الأراضي الأوكرانية بالقرب من حدود مولدوفا.في حوالي الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، كان الجسم المجهول في المجال الجوي فوق أراضي مقاطعة كيروفوغراد بأوكرانيا، على الحدود مع مقاطعة نيكولايف، ومن هناك، على الأرجح، بدأ مساره. بعد ذلك، لم يتم تعقب الجسم.كان متوسط سرعته يزيد قليلاً عن 200 كيلومتر في الساعة.وفقًا لبيانات Flightradar ، كان الجسم يرسل رمزا خاطئا بسبب عطل أو برمجة غير صحيحة.يتم استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال المثبتة على متن الطائرة ليحدد مراقب الحركة الجوية هوية الطائرة. يستجيب المراقب بعد إرسال الطائرة رمزا مكونا من أربعة أرقام. يتم إصدار هذا الرمز مسبقًا، ويدخله الطيار على لوحة التحكم في جهاز الإرسال والاستقبال. ترى وحدة التحكم الموجودة في شاشة تحديد الموقع وضع الطائرة مع الرمز.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
رصد جسم طائر مجهول في سماء أوكرانيا
04:44 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 05:08 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
تم رصد جسم طائر مجهول الهوية في سماء جنوبي أوكرانيا، وفقا لخدمة تتبع الطائرات Flightradar.
وأشارت المعلومات إلى أن الجسم انطلق حوالي الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، في منطقة نوفي بوغ، في مقاطعة نيكولايف، وبعد ذلك اتجه نحو مقاطعة أوديسا.
ثم اتجه الجسم نحو الحدود مع مولدوفا، إلى قرية توزلا الساحلية، ثم حلق إلى ساراتا وبدأ في التحليق فوق المنطقة الحدودية متجاوزا تيراسبول.
في حوالي الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، كان الجسم المجهول في المجال الجوي فوق أراضي مقاطعة كيروفوغراد بأوكرانيا، على الحدود مع مقاطعة نيكولايف، ومن هناك، على الأرجح، بدأ مساره. بعد ذلك، لم يتم تعقب الجسم.
كان متوسط سرعته يزيد قليلاً عن 200 كيلومتر في الساعة.
وفقًا لبيانات Flightradar ، كان الجسم يرسل رمزا خاطئا بسبب عطل أو برمجة غير صحيحة.
يتم استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال المثبتة على متن الطائرة ليحدد مراقب الحركة الجوية هوية الطائرة. يستجيب المراقب بعد إرسال الطائرة رمزا مكونا من أربعة أرقام. يتم إصدار هذا الرمز مسبقًا، ويدخله الطيار على لوحة التحكم في جهاز الإرسال والاستقبال. ترى وحدة التحكم الموجودة في شاشة تحديد الموقع وضع الطائرة مع الرمز.