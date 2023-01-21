https://sputnikarabic.ae/20230121/روسيا-تنفي-الاتهامات-المزعومة-بتأخير-عمليات-تفتيش-سفن-نقل-الحبوب-عبر-البحر-الأسود-1072538499.html
روسيا تنفي الاتهامات المزعومة بتأخير عمليات تفتيش سفن نقل الحبوب عبر البحر الأسود
روسيا تنفي الاتهامات المزعومة بتأخير عمليات تفتيش سفن نقل الحبوب عبر البحر الأسود
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تنفي مزاعم التأخير المصطنع لتفتيش السفن كجزء من "صفقة الحبوب"، مضيفة أن تشكيل قائمة الضوابط والمرور ذات الأولوية يتم من قبل... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T09:36+0000
2023-01-21T09:36+0000
2023-01-21T09:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
حبوب
منظمة الأمم المتحدة
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وذكرت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني، تعليقا حول الرسالة الإعلامية التي نشرتها الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن مبادرة البحر الأسود "كما أننا لا نؤكد البيانات الواردة في البيان الصحفي للأمم المتحدة حول ما يُزعم أن أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية لتركيا والمتصلة بالمبادرة، بالإضافة إلى متوسط وقت الانتظار البالغ 21 يوما. حاليا، هناك 64 سفينة، يتم تشكيل قائمة ترتيب الشيكات والمرور من قبل الجانب الأوكراني، والممثلون الروس لا يؤثرون عليها بأي شكل من الأشكال".ويؤكد تعليق الوزارة أن مذكرة "روسيا - الأمم المتحدة" هي وثيقة حول تنظيم صادرات المنتجات الزراعية لروسيا الاتحادية والأسمدة - مذكورة في رسالة المنظمة لوسائل الإعلام "في فقرة واحدة".وتابعت "لا يوجد شيء نقدمه للأمم المتحدة (مخالف لمبادرة البحر الأسود) . وبموجب تصريحات عديدة من واشنطن وبروكسل ولندن، يفترض أن العقوبات أحادية الجانب لا تنطبق على المواد الغذائية والأسمدة، إنهم يؤكدون ببساطة أن جهودهم لتقديم الإعفاءات المناسبة. إذا لم تكن هناك قيودا، فلماذا من حيث المبدأ تكون الإعفاءات ضرورية؟".
https://sputnikarabic.ae/20230119/الأمم-المتحدة-تحث-أطراف-صفقة-الحبوب-على-إزالة-العقبات-1072448325.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, حبوب, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, حبوب, منظمة الأمم المتحدة
روسيا تنفي الاتهامات المزعومة بتأخير عمليات تفتيش سفن نقل الحبوب عبر البحر الأسود
09:36 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 09:41 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تنفي مزاعم التأخير المصطنع لتفتيش السفن كجزء من "صفقة الحبوب"، مضيفة أن تشكيل قائمة الضوابط والمرور ذات الأولوية يتم من قبل الجانب الأوكراني.
وذكرت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني، تعليقا حول الرسالة الإعلامية التي نشرتها الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن مبادرة البحر الأسود "كما أننا لا نؤكد البيانات الواردة في البيان الصحفي للأمم المتحدة حول ما يُزعم أن أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية لتركيا والمتصلة بالمبادرة، بالإضافة إلى متوسط وقت الانتظار البالغ 21 يوما. حاليا، هناك 64 سفينة، يتم تشكيل قائمة ترتيب الشيكات والمرور من قبل الجانب الأوكراني، والممثلون الروس لا يؤثرون عليها بأي شكل من الأشكال".
كما أضافت الخارجية الروسية "إذا كان تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية البحتة يتقدم بمثل هذه الصعوبة والمماطلة، فمن الواضح أنه ليس من الضروري الحديث عن تنظيم صادراتنا من المنتجات الزراعية والأسمدة بمساعدة الأمم المتحدة".
ويؤكد تعليق الوزارة أن مذكرة "روسيا - الأمم المتحدة" هي وثيقة حول تنظيم صادرات المنتجات الزراعية لروسيا الاتحادية والأسمدة - مذكورة في رسالة المنظمة لوسائل الإعلام "في فقرة واحدة".
وتابعت "لا يوجد شيء نقدمه للأمم المتحدة (مخالف لمبادرة البحر الأسود) . وبموجب تصريحات عديدة من واشنطن وبروكسل ولندن، يفترض أن العقوبات أحادية الجانب لا تنطبق على المواد الغذائية والأسمدة، إنهم يؤكدون ببساطة أن جهودهم لتقديم الإعفاءات المناسبة. إذا لم تكن هناك قيودا، فلماذا من حيث المبدأ تكون الإعفاءات ضرورية؟".