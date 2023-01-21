https://sputnikarabic.ae/20230121/زلزال-قوي-يضرب-شرقي-إيران-1072557924.html

زلزال قوي يضرب شرقي إيران

زلزال قوي يضرب شرقي إيران

تعرضت مدينة ميامي الواقعة في محافظة سمنان شرقي إيران، اليوم السبت، إلى زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر. 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T20:49+0000

2023-01-21T20:49+0000

2023-01-21T20:49+0000

العالم

زلزال إيران

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064603440_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a821cfcc36b93e8c2fa4a3930f3c83c9.jpg

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أن الزلزال القوي وقع في الساعة السابعة و24 دقيقة من مساء اليوم، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 34.46 والطول الشرقي 55.54 درجة، وفي عمق 10 كم عن سطح الأرض.ونقلت عن علي رضا أشوري، حاكم بلدة ميامي، أنه لم يسجل الزلزال الذي ضرب المدينة في وقت سابق من اليوم أي خسائر حتى الآن.ويشار إلى أن مدينة ميامي الواقعة في محافظة سمنان شرقي إيران، تضم 40 ألف نسمة.ويذكر أنه في العاشر من الشهر الجاري، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، بأن منطقة "قلعة قاضي تخت" الواقعة بمحافظة همزكان جنوبي إيران قد تعرضت إلى زلزال بلغت شدته 4.2 على مقياس ريختر.وأكد رئيس هيئة الطوارئ بمحافظة هرمزكان، مهرداد حسن زادة، أن الزلزال لم يسفر عن أي خسائر تذكر، مشيرا إلى أن مركز رصد الزلازل الوطني في جامعة طهران قد أوضح أن الزلزال وقع في الساعة السابعة و47 دقيقة و5 ثواني من مساء ذلك اليوم.وحدث الزلزال الذي "ضرب محافظة هرمزكان عند التقاء خطي الطول الشرقي 56.34 والعرض الشمالي 27.6 درجات، وفي عمق 10 كم عن سطح الأرض".وبدوره، دعا المسؤول الإيراني أهالي المحافظة الجنوبية إلى الحفاظ على هدوئهم، موضحا أنه ليس هناك أي داعي للخوف خاصة وأن الزلزال لم يسجل أي خسائر مادية أو بشرية.

https://sputnikarabic.ae/20220701/زلزال-قوي-يضرب-جنوب-إيران-ويشعر-به-سكان-دبي-1064521141.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, زلزال إيران, إيران