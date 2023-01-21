https://sputnikarabic.ae/20230121/شبكة-الكهرباء-الأوكرانية-تعلن-عن-إغلاقات-جديدة-في-عدة-مناطق-1072560141.html

شبكة الكهرباء الأوكرانية تعلن عن إغلاقات جديدة في عدة مناطق

شبكة الكهرباء الأوكرانية تعلن عن إغلاقات جديدة في عدة مناطق

أعلنت شبكة الكهرباء الأوكرانية عن إغلاقات جديدة في عدة مناطق، اليوم السبت، منها العاصمة كييف. 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T22:47+0000

2023-01-21T22:47+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وبحسب شركة (DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، المناطق التي دخلت حيز الإغلاقات الجديدة هي، كييف، أوديسا، دنيبروبتروفسك.إلى جانب ذلك ستشهد بقية المناطق إغلاقات متفاوتة على مدار الساعة، وفقا لشركة (DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا.منتصف الشهر الجاري، قال سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة Yasno DTEK) ) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية (الروسية).نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.كما قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.

https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

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