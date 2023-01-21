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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230121/شبكة-الكهرباء-الأوكرانية-تعلن-عن-إغلاقات-جديدة-في-عدة-مناطق-1072560141.html
شبكة الكهرباء الأوكرانية تعلن عن إغلاقات جديدة في عدة مناطق
شبكة الكهرباء الأوكرانية تعلن عن إغلاقات جديدة في عدة مناطق
أعلنت شبكة الكهرباء الأوكرانية عن إغلاقات جديدة في عدة مناطق، اليوم السبت، منها العاصمة كييف. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T22:47+0000
2023-01-21T22:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
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وبحسب شركة (DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، المناطق التي دخلت حيز الإغلاقات الجديدة هي، كييف، أوديسا، دنيبروبتروفسك.إلى جانب ذلك ستشهد بقية المناطق إغلاقات متفاوتة على مدار الساعة، وفقا لشركة (DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا.منتصف الشهر الجاري، قال سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة Yasno DTEK) ) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية (الروسية).نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.كما قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار أوكرانيا, العالم

شبكة الكهرباء الأوكرانية تعلن عن إغلاقات جديدة في عدة مناطق

22:47 GMT 21.01.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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أعلنت شبكة الكهرباء الأوكرانية عن إغلاقات جديدة في عدة مناطق، اليوم السبت، منها العاصمة كييف.
وبحسب شركة (DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، المناطق التي دخلت حيز الإغلاقات الجديدة هي، كييف، أوديسا، دنيبروبتروفسك.
وبحسب الشركة الأوكرانية من المقرر أن تنفذ الإغلاقات الجديدة اعتبارا من غدا الأحد، وستستمح الأحمال الجديدة التي وضعتها الشركة بإدخال جداول إغلاق تشغيل التيار بين الساعة 7:00 صباحًا و12:00 صباحًا في منطقة أوديسا.
إلى جانب ذلك ستشهد بقية المناطق إغلاقات متفاوتة على مدار الساعة، وفقا لشركة (DTEK) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا.
منتصف الشهر الجاري، قال سيرغي كوفالينكو، رئيس شركة Yasno DTEK) ) المشرفة على نقل وتوزيع الكهرباء في أوكرانيا، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعاني من عجز كبير في التوليد بعد الضربات الصاروخية (الروسية).
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:05 GMT
وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد كامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
كما قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
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