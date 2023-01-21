https://sputnikarabic.ae/20230121/صحيفة-أخبار-سيئة-للغرب-سلاح-بوتين-المرعب-جاهز-1072535833.html
صحيفة: أخبار سيئة للغرب... سلاح بوتين المرعب جاهز
صحيفة: أخبار سيئة للغرب... سلاح بوتين المرعب جاهز
قال الصحفي الأمريكي روهان باراكاد، إن روسيا طورت نظامًا قتاليًا جديدًا، يتمتع بخصائص قتالية مرعبة. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T07:23+0000
2023-01-21T07:23+0000
2023-01-21T07:49+0000
رصد عسكري
فلاديمير بوتين
روسيا
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أعلنت روسيا منذ فترة وجيزة الانتهاء من إنتاج الدفعة الأولى من الغواصات المسيرة الأحدث في العالم "بوسيدون"، التي سيتم تزويد غواصة "بيلغورود" متعددة الأغراض بها. وفقًا لروهان باراكاد ، تسببت الأخبار المتعلقة بالسلاح الروسي المرعب بصدى كبير في الدول الغربية.وأكد الصحفي أن المؤلفين في العديد من وسائل الإعلام الغربية الكبرى وصفوا نظام "بوسيدون" القتالي بأنه أكثر الأسلحة المخيفة التي صنعتها روسيا في الآونة الأخيرة. يُعتقد أن هذه الغواصة المسيرة يمكن أن تتحرك بسرعات تزيد عن 200 كم/ ساعة ولها مدى غير محدود، كما يمكنها حمل عدة رؤوس نووية وتقليدية.صرح المحلل أن "الطوربيد مصمم للانزلاق عبر المحيط دون أن يتم اكتشافه قبل قبل الهجوم والوصول إلى هدفه"، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن الصحيفة.تم الإعلان رسميًا عن الجهاز في عام 2018 عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إطلاق وشيك لستة "أسلحة خارقة" جديدة في خطاب كبير. ثم قيل أنه من المستحيل فعليًا إيقاف وتحييد "بوسيدون".وفقًا للخبراء العسكريين الغربيين، يمكن استخدام "بوسيدون" لضرب المدن الساحلية الكبرى للولايات المتحدة. على وجه الخصوص، أعرب عن هذا الرأي مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السابق للأمن الدولي كريستوفر أ. فورد.قال روهان باراكاد: "إن تصنيع هذه الأسلحة، وفقًا للمعهد البحري الأمريكي العام الماضي، سيكون خطوة مهمة إلى الأمام في سباق التسلح النووي، وقد يكون هذا خبرًا سيئًا للغاية بالنسبة للغرب".
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, فلاديمير بوتين, روسيا
رصد عسكري, فلاديمير بوتين, روسيا
صحيفة: أخبار سيئة للغرب... سلاح بوتين المرعب جاهز
07:23 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 07:49 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
قال الصحفي الأمريكي روهان باراكاد، إن روسيا طورت نظامًا قتاليًا جديدًا، يتمتع بخصائص قتالية مرعبة.
أعلنت روسيا منذ فترة وجيزة الانتهاء من إنتاج الدفعة الأولى من الغواصات المسيرة الأحدث في العالم "بوسيدون"، التي سيتم تزويد غواصة "بيلغورود" متعددة الأغراض بها. وفقًا لروهان باراكاد ، تسببت الأخبار المتعلقة بالسلاح الروسي المرعب بصدى كبير في الدول الغربية.
وكتب في صحيفة "لاتين تايمز": "لقد حصل بوتين على سلاح خارق ومرعب
قادر على إحداث موجات تسونامي مشعة".
وأكد الصحفي أن المؤلفين في العديد من وسائل الإعلام الغربية الكبرى وصفوا نظام "بوسيدون" القتالي بأنه أكثر الأسلحة المخيفة التي صنعتها روسيا في الآونة الأخيرة. يُعتقد أن هذه الغواصة المسيرة يمكن أن تتحرك بسرعات تزيد عن 200 كم/ ساعة ولها مدى غير محدود، كما يمكنها حمل عدة رؤوس نووية وتقليدية.
صرح المحلل أن "الطوربيد مصمم للانزلاق عبر المحيط دون أن يتم اكتشافه قبل قبل الهجوم والوصول إلى هدفه"، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن الصحيفة.
تم الإعلان رسميًا عن الجهاز في عام 2018 عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إطلاق وشيك لستة "أسلحة خارقة" جديدة في خطاب كبير. ثم قيل أنه من المستحيل فعليًا إيقاف وتحييد "بوسيدون".
وفقًا للخبراء العسكريين الغربيين، يمكن استخدام "بوسيدون" لضرب المدن الساحلية الكبرى للولايات المتحدة. على وجه الخصوص، أعرب عن هذا الرأي مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السابق للأمن الدولي كريستوفر أ. فورد.
قال روهان باراكاد: "إن تصنيع هذه الأسلحة، وفقًا للمعهد البحري الأمريكي العام الماضي، سيكون خطوة مهمة إلى الأمام في سباق التسلح النووي، وقد يكون هذا خبرًا سيئًا للغاية بالنسبة للغرب".