https://sputnikarabic.ae/20230121/صحيفة-أخبار-سيئة-للغرب-سلاح-بوتين-المرعب-جاهز-1072535833.html

صحيفة: أخبار سيئة للغرب... سلاح بوتين المرعب جاهز

صحيفة: أخبار سيئة للغرب... سلاح بوتين المرعب جاهز

قال الصحفي الأمريكي روهان باراكاد، إن روسيا طورت نظامًا قتاليًا جديدًا، يتمتع بخصائص قتالية مرعبة. 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T07:23+0000

2023-01-21T07:23+0000

2023-01-21T07:49+0000

رصد عسكري

فلاديمير بوتين

روسيا

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أعلنت روسيا منذ فترة وجيزة الانتهاء من إنتاج الدفعة الأولى من الغواصات المسيرة الأحدث في العالم "بوسيدون"، التي سيتم تزويد غواصة "بيلغورود" متعددة الأغراض بها. وفقًا لروهان باراكاد ، تسببت الأخبار المتعلقة بالسلاح الروسي المرعب بصدى كبير في الدول الغربية.وأكد الصحفي أن المؤلفين في العديد من وسائل الإعلام الغربية الكبرى وصفوا نظام "بوسيدون" القتالي بأنه أكثر الأسلحة المخيفة التي صنعتها روسيا في الآونة الأخيرة. يُعتقد أن هذه الغواصة المسيرة يمكن أن تتحرك بسرعات تزيد عن 200 كم/ ساعة ولها مدى غير محدود، كما يمكنها حمل عدة رؤوس نووية وتقليدية.صرح المحلل أن "الطوربيد مصمم للانزلاق عبر المحيط دون أن يتم اكتشافه قبل قبل الهجوم والوصول إلى هدفه"، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن الصحيفة.تم الإعلان رسميًا عن الجهاز في عام 2018 عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إطلاق وشيك لستة "أسلحة خارقة" جديدة في خطاب كبير. ثم قيل أنه من المستحيل فعليًا إيقاف وتحييد "بوسيدون".وفقًا للخبراء العسكريين الغربيين، يمكن استخدام "بوسيدون" لضرب المدن الساحلية الكبرى للولايات المتحدة. على وجه الخصوص، أعرب عن هذا الرأي مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السابق للأمن الدولي كريستوفر أ. فورد.قال روهان باراكاد: "إن تصنيع هذه الأسلحة، وفقًا للمعهد البحري الأمريكي العام الماضي، سيكون خطوة مهمة إلى الأمام في سباق التسلح النووي، وقد يكون هذا خبرًا سيئًا للغاية بالنسبة للغرب".

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رصد عسكري, فلاديمير بوتين, روسيا