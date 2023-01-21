صحيفة: صيانة المدرعات الألمانية "ماردر" ستشكل مشكلة لأوكرانيا
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation/
ذكرت صحيفة "دير شبيغل" أن مركبات المشاة القتالية الألمانية من طراز "ماردر" تعتبر مركبات سهلة الاستخدام، لكن صيانتها وإصلاحها يمكن أن يمثل مشكلة بالنسبة لأوكرانيا.
وتابعت الصحيفة: "بشكل عام، تعتبر "ماردر" سهلة التشغيل، ولا توجد عمليًا أي إلكترونيات معقدة، ويعتبر المحرك وناقل الحركة من وحدات العمل الموثوقة. ومع ذلك، فإن استخدام هذه المركبات القتالية للمشاة في الصراع الأوكراني سيختلف عما واجهته من قبل: تم استخدام ماردر فقط في التدريبات، باستثناء المهام في كوسوفو وأفغانستان. لهذا السبب، فإنه يجب تنظيم توريد قطع الغيار ومركبات احتياطية.
أخبر ضابط في الجيش الألماني الصحيفة أنه عندما سيتم تسليم العدد الموعود من ماردر، لن يكون هناك عددا كافٍيا من المركبات الاحتياطية لتجهيز كتيبة أوكرانية بالكامل. وأوضح أنه "نظرًا لأن ماردر ستتعطل من وقت لآخر بسبب مشاكل فنية، فستكون هناك حاجة إلى ما بين 10 إلى 15 بالمائة من المركبات الاحتياطية".
وأشارت الصحيفة إلى أن مركبات قتال المشاة من هذا الطراز تخضع للصيانة أربع مرات في السنة، ويتم إجراء صيانة كبيرة كل عامين، مع إجراء إصلاحات كبيرة في المصنع، في بعض الحالات، تظل المركبات القتالية غير متوفرة لمدة عام تقريبًا.
يطلق مدفع ماردر الأوتوماتيكي عيار 20 ملم ما يصل إلى ألف طلقة في الدقيقة، ولهذا السبب تحتاج سبطانته إلى التغيير بعد فترة، كما يحتاج برج المدرعة أيضًا إلى صيانة. واجهت الإصدارات القديمة من ماردر مشاكل في الفرامل، وموانع تسرب زيت المحرك وجنوط التروس بسبب سوء جودة السبائك، ولكن هذه المركبات تعتبر الآن "سهلة الاستخدام".
وشددت الصحيفة على أنه "مع ذلك، في الصراع في أوكرانيا، يمكن أن تحدث أعطال أكثر مما تحدث في البوندسفير الآن".
وتلخص الصحيفة: "في الوقت نفسه، يمكن أن تصبح التأخيرات في سلسلة التوريد لقطع الغيار مشكلة بالنسبة لأوكرانيا، ومن الأمثلة على ذلك مدافع الهاوتزر الألمانية PzH 2000، التي بدأت تتعطل بسبب الاستخدام المكثف في غياب دورة الصيانة الكاملة والإصلاح".
في وقت سابق، وعدت ألمانيا بتزويد أوكرانيا بـ 40 مركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر" في الربع الأول من هذا العام.