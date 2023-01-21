https://sputnikarabic.ae/20230121/صحيفة-صيانة-المدرعات-الألمانية-ماردر-ستشكل-مشكلة-لأوكرانيا-1072534294.html

صحيفة: صيانة المدرعات الألمانية "ماردر" ستشكل مشكلة لأوكرانيا

صحيفة: صيانة المدرعات الألمانية "ماردر" ستشكل مشكلة لأوكرانيا

ذكرت صحيفة "دير شبيغل" أن مركبات المشاة القتالية الألمانية من طراز "ماردر" تعتبر مركبات سهلة الاستخدام، لكن صيانتها وإصلاحها يمكن أن يمثل مشكلة بالنسبة... 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T05:41+0000

2023-01-21T05:41+0000

2023-01-21T05:41+0000

رصد عسكري

أخبار أوكرانيا

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وتابعت الصحيفة: "بشكل عام، تعتبر "ماردر" سهلة التشغيل، ولا توجد عمليًا أي إلكترونيات معقدة، ويعتبر المحرك وناقل الحركة من وحدات العمل الموثوقة. ومع ذلك، فإن استخدام هذه المركبات القتالية للمشاة في الصراع الأوكراني سيختلف عما واجهته من قبل: تم استخدام ماردر فقط في التدريبات، باستثناء المهام في كوسوفو وأفغانستان. لهذا السبب، فإنه يجب تنظيم توريد قطع الغيار ومركبات احتياطية.وأشارت الصحيفة إلى أن مركبات قتال المشاة من هذا الطراز تخضع للصيانة أربع مرات في السنة، ويتم إجراء صيانة كبيرة كل عامين، مع إجراء إصلاحات كبيرة في المصنع، في بعض الحالات، تظل المركبات القتالية غير متوفرة لمدة عام تقريبًا.وشددت الصحيفة على أنه "مع ذلك، في الصراع في أوكرانيا، يمكن أن تحدث أعطال أكثر مما تحدث في البوندسفير الآن".وتلخص الصحيفة: "في الوقت نفسه، يمكن أن تصبح التأخيرات في سلسلة التوريد لقطع الغيار مشكلة بالنسبة لأوكرانيا، ومن الأمثلة على ذلك مدافع الهاوتزر الألمانية PzH 2000، التي بدأت تتعطل بسبب الاستخدام المكثف في غياب دورة الصيانة الكاملة والإصلاح".في وقت سابق، وعدت ألمانيا بتزويد أوكرانيا بـ 40 مركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر" في الربع الأول من هذا العام.

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سبوتنيك عربي

رصد عسكري, أخبار أوكرانيا