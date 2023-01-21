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https://sputnikarabic.ae/20230121/فنزويلا-تتهم-الولايات-المتحدة-بتشويه-قضايا-حقوق-الإنسان-1072533894.html
فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بتشويه قضايا حقوق الإنسان
فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بتشويه قضايا حقوق الإنسان
قال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة شوهت قضية حقوق الإنسان في فنزويلا من أجل مآربها السياسية الخاصة. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T05:12+0000
2023-01-21T05:32+0000
نيكولاس مادورو
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال جيل في تغريدة عبر تويتر، "تهدف الولايات المتحدة من خلال الروايات الملفقة إلى الاستفادة سياسيا من حقوق الإنسان في تبرير أعمال العنف السياسي التي شجعتها ضد فنزويلا في السنوات الأخيرة".جاءت تصريحات جيل ردا على مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية بأن فنزويلا انتهكت حقوق الإنسان لامرأة محتجزة.وفي 16 يناير، رد جيل أيضا على بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأنها ستواصل فرض عقوبات، أو تدابير قسرية أحادية الجانب، ضد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.ووصف وزير الخارجية العقوبات بأنها "جريمة ضد الإنسانية وتخرق القانون الدولي".
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نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بتشويه قضايا حقوق الإنسان

05:12 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 05:32 GMT 21.01.2023)
© AFP 2023 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
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قال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة شوهت قضية حقوق الإنسان في فنزويلا من أجل مآربها السياسية الخاصة.
وقال جيل في تغريدة عبر تويتر، "تهدف الولايات المتحدة من خلال الروايات الملفقة إلى الاستفادة سياسيا من حقوق الإنسان في تبرير أعمال العنف السياسي التي شجعتها ضد فنزويلا في السنوات الأخيرة".
وأضاف أن "الشعب الفنزويلي تغلب على العنف وسيواصل دحر كل الهجمات".
جاءت تصريحات جيل ردا على مزاعم وزارة الخارجية الأمريكية بأن فنزويلا انتهكت حقوق الإنسان لامرأة محتجزة.
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وفي 16 يناير، رد جيل أيضا على بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأنها ستواصل فرض عقوبات، أو تدابير قسرية أحادية الجانب، ضد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
ووصف وزير الخارجية العقوبات بأنها "جريمة ضد الإنسانية وتخرق القانون الدولي".
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