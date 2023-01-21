https://sputnikarabic.ae/20230121/في-أقل-من-عام-ثالث-زيارة-لرئيس-وزراء-إيطالي-إلى-الجزائر--1072545098.html
في أقل من عام... ثالث زيارة لرئيس وزراء إيطالي إلى الجزائر
في أقل من عام... ثالث زيارة لرئيس وزراء إيطالي إلى الجزائر
تجري رئيسة الوزراء الايطالية، جورجيا ميلوني، زيارة عمل وصداقة ابتداء من يوم غد الأحد وتستمر يومين. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T13:22+0000
2023-01-21T13:22+0000
2023-01-21T13:22+0000
العالم العربي
إيطاليا
العلاقات الثنائية
زيارة
الجزائر
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وتعتبر زيارة جورجيا ميلوني إلى الجزائر الثالثة من نوعها لمسؤول بهذا المستوى أي رئيس مجلس الوزراء، في أقل من عام، بعد تلك التي أجراها رئيس الوزراء السابق، ماريو دراغي، في مناسبتين، الأولى في 11 أبريل/نيسان 2022، والثانية في 18 يوليو/تموز 2022، بمناسبة انعقاد القمة الثنائية رفيعة المستوى الرابعة بين البلدين.وحسب بيانات لوزارة الخارجية الايطالية، فإن المبادلات التجارية بين البلدين، فاقت مستوى 10 مليارات يورو في العام الماضي، منها أكثر من 8 مليارات يورو واردات إيطالية معظمها عبارة عن غاز طبيعي.في هذا السياق، أفاد سفير الجزائر في إيطاليا، عبد الكريم طواهرية، في حوار مع صحيفة "إل ميساجيرو"، يوم السبت، بأن الجزائر وروما مقتنعتان أن العلاقات الثنائية في ظل هذه الحكومة الجديدة يمكنها التقدم خطوات أخرى إلى الأمام، مشيرا إلى أن هذه الزيارة كانت ثمرة اللقاء الذي جرى بين الرئيس تبون وميلوني في شرم الشيخ المصرية، في إشارة لقمة المناخ، خصوصا أن هذه الزيارة هي الأولى لميلوني إلى شمال أفريقيا.
https://sputnikarabic.ae/20220921/الجزائر-سنسلم-إيطاليا-10-مليارات-متر-مكعب-من-الغاز-خلال-أشهر-1068065975.html
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العالم العربي, إيطاليا, العلاقات الثنائية, زيارة, الجزائر
العالم العربي, إيطاليا, العلاقات الثنائية, زيارة, الجزائر
في أقل من عام... ثالث زيارة لرئيس وزراء إيطالي إلى الجزائر
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تجري رئيسة الوزراء الايطالية، جورجيا ميلوني، زيارة عمل وصداقة ابتداء من يوم غد الأحد وتستمر يومين.
وتعتبر زيارة جورجيا ميلوني إلى الجزائر الثالثة من نوعها لمسؤول بهذا المستوى أي رئيس مجلس الوزراء، في أقل من عام، بعد تلك التي أجراها رئيس الوزراء السابق، ماريو دراغي، في مناسبتين، الأولى في 11 أبريل/نيسان 2022، والثانية في 18 يوليو/تموز 2022، بمناسبة انعقاد القمة الثنائية رفيعة المستوى الرابعة بين البلدين.
وحسب بيانات لوزارة الخارجية الايطالية، فإن المبادلات التجارية بين البلدين، فاقت مستوى 10 مليارات يورو في العام الماضي، منها أكثر من 8 مليارات يورو واردات إيطالية معظمها عبارة عن غاز طبيعي.
21 سبتمبر 2022, 18:17 GMT
في هذا السياق
، أفاد سفير الجزائر في إيطاليا، عبد الكريم طواهرية، في حوار مع صحيفة "إل ميساجيرو"، يوم السبت، بأن الجزائر وروما مقتنعتان أن العلاقات الثنائية في ظل هذه الحكومة الجديدة يمكنها التقدم خطوات أخرى إلى الأمام، مشيرا إلى أن هذه الزيارة كانت ثمرة اللقاء الذي جرى بين الرئيس تبون وميلوني في شرم الشيخ المصرية، في إشارة لقمة المناخ، خصوصا أن هذه الزيارة هي الأولى لميلوني إلى شمال أفريقيا.