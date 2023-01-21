https://sputnikarabic.ae/20230121/كيف-يمكن-لارتفاع-أسعار-البيض-أن-يدفعك-إلى-قرار-يعود-عليك-بضرر-كبير؟-1072539213.html

كيف يمكن لارتفاع أسعار البيض أن يدفعك إلى قرار يعود عليك بضرر كبير؟

كيف يمكن لارتفاع أسعار البيض أن يدفعك إلى قرار يعود عليك بضرر كبير؟

يحذر خبراء الصحة من اتخاذ خطوة أصبحت شائعة حاليا بين العديد من الناس مع ارتفاع أسعار البيض، نتيجة الأزمة ‏الاقتصادية العالمية، وهي اللجوء إلى تربية الدجاج داخل... 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T09:55+0000

2023-01-21T09:55+0000

2023-01-21T09:55+0000

مجتمع

منوعات

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تؤكد عالمة الأوبئة في خدمة الاستخبارات الوبائية، التابعة لمراكز الأمراض والسيطرة عليها في أمريكا، كاثي بينيديكت، أن الدجاج الذي يتم تربيته في الفناء الخلفي بالمنازل قد يحتوي على عدوى السالمونيلا، التي تكمن في برازها وعلى أجسامها، حتى وهي في حالة نظيفة وصحية، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وتابعت موضحة أن بكتيريا السالمونيلا فد تتواجد داخل الجهاز الهضمي للدواجن أو على منقارها أو قدمها أو ريشها، ومن الممكن أن تنتقل إلى ملابس الإنسان الذي يتعامل معها أو يديه أو حتى حذائه.كما نوّهت كاثي بينيديكت من أن العام الماضي وحده شهد إصابة ما لا يقل عن 1200 شخص بعدوى السالمونيلا، وجرى نقل ما لا يقل عن 225 شخصا إلى المستشفى، وتم تسجيل حالتي وفاة مرتبطة بدواجن الفناء الخلفي للمنازل.وعدوى السالمونيلا هي نوع من البكترييا، وتسمى العدوى السالبة، ولديها أكثر من 2000 نوع، وهي من مسببات الإسهال الذي يعتبر عرض لأمراض كثيرة، ويصيب الأطفال بشكل أكبر لعدة عوامل وهذا بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم.6 نصائح للتعامل مع دجاج الفناء الخلفي بطريقة سليمةأوضحت كاثي بينيديكت ومراكز الأمراض والسيطرة عليها في أمريكا عدة خطوات للتعامل مع الدجاج الذي يتم تربيته في الفناء الخلفي للمنازل بطريقة لا تسبب الإصابة بعدوى السالمونيلا:1) عدم احتضان الدجاج أو تقبيله2) عدم الشرب أو تناول الطعام في محيط الدجاج3) إبعاد الأشخاص الذين يعانون من نقض المناعة عن دجاج الفناء الخلفي، مثل المصابين بالسكري، والسرطان، وأمراض الكلى أو الكبد، وكذلك الأطفال الصغار4) إبقاء الدجاج ومستلزماته في الفناء الخلفي وخارج المنزل5) الاحتفاظ بـ"أحذية حظيرة" عند التعامل مع الدجاج6) غسل اليدين دائما بعد لمس الدجاج، وتعقيمها بمعقم قبل الدخول إلى المنزل

https://sputnikarabic.ae/20220718/أغلى-أنواع-البيض-في-العالم-1065243575.html

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