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مباحثات بين الإمارات وإيطاليا بشأن القضايا الإقليمية
مباحثات بين الإمارات وإيطاليا بشأن القضايا الإقليمية
أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مباحثات مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني حول أوضاع المنطقة وتطورات دولية. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T20:43+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.وبحث الوزير الإماراتي مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز العلاقات، والأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام مصرية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيعقد مباحثات مع نظيره الإيطالي، يوم الأحد، في القاهرة تتناول قضايا دولية وإقليمية يليها مؤتمر صحفي بين الجانبين.وكانت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، أفادت يوم الجمعة، بأن وزير الخارجية أنطونيو تاياني سيتوجه إلى مصر يومي السبت والأحد، في زيارة رسمية تتصدر أجندتها العلاقات الثنائية والأزمة الليبية وتدفق المهاجرين.
https://sputnikarabic.ae/20230101/وزير-الخارجية-الإماراتي-مهنئا-نظيره-الإسرائيلي-الجديد-بتعيينه-نتطلع-للعمل-معا-من-أجل-تعزيز-علاقاتنا-1071809819.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيطاليا, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيطاليا, أخبار العالم الآن

مباحثات بين الإمارات وإيطاليا بشأن القضايا الإقليمية

20:43 GMT 21.01.2023
© AFP 2023 / HANNIBAL HANSCHKEوزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد
وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / HANNIBAL HANSCHKE
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أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مباحثات مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني حول أوضاع المنطقة وتطورات دولية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
علم الإمارات و علم أبو ظبي، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
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وبحث الوزير الإماراتي مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز العلاقات، والأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام مصرية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيعقد مباحثات مع نظيره الإيطالي، يوم الأحد، في القاهرة تتناول قضايا دولية وإقليمية يليها مؤتمر صحفي بين الجانبين.
وكانت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، أفادت يوم الجمعة، بأن وزير الخارجية أنطونيو تاياني سيتوجه إلى مصر يومي السبت والأحد، في زيارة رسمية تتصدر أجندتها العلاقات الثنائية والأزمة الليبية وتدفق المهاجرين.
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