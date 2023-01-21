https://sputnikarabic.ae/20230121/مباحثات-بين-الإمارات-وإيطاليا-بشأن-القضايا-الإقليمية-1072557738.html
مباحثات بين الإمارات وإيطاليا بشأن القضايا الإقليمية
مباحثات بين الإمارات وإيطاليا بشأن القضايا الإقليمية
أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مباحثات مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني حول أوضاع المنطقة وتطورات دولية. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T20:43+0000
2023-01-21T20:43+0000
2023-01-21T20:43+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إيطاليا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/06/1061932585_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_2f56cde6dd437cf14482ee214fda2a41.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.وبحث الوزير الإماراتي مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز العلاقات، والأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام مصرية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيعقد مباحثات مع نظيره الإيطالي، يوم الأحد، في القاهرة تتناول قضايا دولية وإقليمية يليها مؤتمر صحفي بين الجانبين.وكانت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، أفادت يوم الجمعة، بأن وزير الخارجية أنطونيو تاياني سيتوجه إلى مصر يومي السبت والأحد، في زيارة رسمية تتصدر أجندتها العلاقات الثنائية والأزمة الليبية وتدفق المهاجرين.
https://sputnikarabic.ae/20230101/وزير-الخارجية-الإماراتي-مهنئا-نظيره-الإسرائيلي-الجديد-بتعيينه-نتطلع-للعمل-معا-من-أجل-تعزيز-علاقاتنا-1071809819.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/06/1061932585_96:0:1141:784_1920x0_80_0_0_9a5d2888a44a7c29c2cb2d44bc54225c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيطاليا, أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيطاليا, أخبار العالم الآن
مباحثات بين الإمارات وإيطاليا بشأن القضايا الإقليمية
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مباحثات مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني حول أوضاع المنطقة وتطورات دولية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية
الرسمية.
وبحث الوزير الإماراتي
مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز العلاقات، والأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل إعلام مصرية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيعقد مباحثات مع نظيره الإيطالي، يوم الأحد، في القاهرة تتناول قضايا دولية وإقليمية يليها مؤتمر صحفي بين الجانبين.
وكانت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، أفادت يوم الجمعة، بأن وزير الخارجية أنطونيو تاياني سيتوجه إلى مصر يومي السبت والأحد، في زيارة رسمية تتصدر أجندتها العلاقات الثنائية والأزمة الليبية وتدفق المهاجرين.