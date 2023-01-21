https://sputnikarabic.ae/20230121/مركز-أبحاث-تجديد-الأسلحة-التي-قدمها-الناتو-لأوكرانيا-قد-يدر-217-مليار-دولار-للولايات-المتحدة-1072545259.html
تجديد مخزون الأسلحة التي قدمها الناتو لأوكرانيا قد يدر 21.7 مليار دولار للولايات المتحدة
تجديد مخزون الأسلحة التي قدمها الناتو لأوكرانيا قد يدر 21.7 مليار دولار للولايات المتحدة
قد تكسب الولايات المتحدة ما يصل إلى 21.7 مليار دولار من المبيعات العسكرية لإعادة تخزين المعدات العسكرية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل حلفاء الناتو، في... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T13:27+0000
2023-01-21T13:27+0000
2023-01-21T13:34+0000
العالم
الناتو
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وقال مركز الأبحاث أمس الجمعة: "استبدال المعدات العسكرية التي نقلها حلفاء الولايات المتحدة في الناتو إلى أوكرانيا قد يؤدي إلى مبيعات عسكرية أجنبية بنحو 21.7 مليار دولار أو مبيعات تجارية مباشرة للصناعة الأمريكية".وأضافت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية أنه من خلال إعادة تخزين الأسلحة الموردة لأوكرانيا، يمكن لهذه الدول "تحسين قدراتها وبناء رادع عسكري أكثر فاعلية"، مع خفض تكاليف البنتاغون لتصنيع هذه الأسلحة.عززت الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة هناك في 24 فبراير/شباط 2022. في أبريل/نيسان 2022، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعدتها العسكرية لكييف بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن أمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يسهم في نجاح مفاوضات السلام وسيكون له تأثير ضار على الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230121/وزير-فرنسي-سابق-ينتقد-الغرب-لإرساله-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1072538273.html
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العالم, الناتو
تجديد مخزون الأسلحة التي قدمها الناتو لأوكرانيا قد يدر 21.7 مليار دولار للولايات المتحدة
13:27 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 13:34 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
قد تكسب الولايات المتحدة ما يصل إلى 21.7 مليار دولار من المبيعات العسكرية لإعادة تخزين المعدات العسكرية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل حلفاء الناتو، في حين أن دول الحلف يمكن أن تعزز إمكاناتها العسكرية من خلال تجديد الأسلحة، حسب مركز أبحاث مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD).
وقال مركز الأبحاث أمس الجمعة: "استبدال المعدات العسكرية التي نقلها حلفاء الولايات المتحدة في الناتو إلى أوكرانيا قد يؤدي إلى مبيعات عسكرية أجنبية بنحو 21.7 مليار دولار أو مبيعات تجارية مباشرة للصناعة الأمريكية".
وأضافت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية أنه من خلال إعادة تخزين الأسلحة الموردة لأوكرانيا، يمكن لهذه الدول "تحسين قدراتها وبناء رادع عسكري أكثر فاعلية"، مع خفض تكاليف البنتاغون لتصنيع هذه الأسلحة.
عززت الدول الغربية دعمها العسكري لأوكرانيا بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة هناك في 24 فبراير/شباط 2022. في أبريل/نيسان 2022، أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في الناتو تدين مساعدتها العسكرية لكييف بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن أمداد أوكرانيا بالأسلحة لا يسهم في نجاح مفاوضات السلام وسيكون له تأثير ضار على الصراع.