https://sputnikarabic.ae/20230121/مسؤول-أمريكي-نصحنا-أوكرانيا-بتأجيل-هجوم-كبير-على-القوات-الروسية-1072540386.html
مسؤول أمريكي: نصحنا أوكرانيا بتأجيل هجوم كبير على القوات الروسية
مسؤول أمريكي: نصحنا أوكرانيا بتأجيل هجوم كبير على القوات الروسية
قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، إن واشنطن نصحت كييف بالامتناع عن شن هجوم كبير ضد القوات الروسية إلى حين وصول أحدث الإمدادات من الأسلحة الأمريكية... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T10:25+0000
2023-01-21T10:25+0000
2023-01-21T10:28+0000
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وحسب موقع "abc news"، جاء ذلك خلال حديث المسؤول مع مجموعة صغيرة من الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، اليوم السبت.وأضاف المسؤول أن المحادثات الأمريكية مع أوكرانيا بشأن أي هجوم مضاد كانت في سياق ضمان تكريس الأوكرانيين وقتا كافيا أولا للتدريب على أحدث الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة.ووفقا له، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الهجوم سيكون أكثر نجاحا إذا استفاد الأوكرانيون من التدريب والضخ الكبير لأسلحة جديدة.وقالت البحرية الأمريكية إنه ترك منصبه في سان دييغو، كاليفورنيا، في مارس/ آذار 2019.ولم يذكر المسؤولون أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك ما إذا كانت جثة سويفت قد نُقلت من أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
مسؤول أمريكي: نصحنا أوكرانيا بتأجيل هجوم كبير على القوات الروسية
10:25 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 10:28 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، إن واشنطن نصحت كييف بالامتناع عن شن هجوم كبير ضد القوات الروسية إلى حين وصول أحدث الإمدادات من الأسلحة الأمريكية والتدريب عليها.
وحسب موقع
"abc news"، جاء ذلك خلال حديث المسؤول مع مجموعة صغيرة من الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، اليوم السبت.
وأضاف المسؤول أن المحادثات الأمريكية مع أوكرانيا
بشأن أي هجوم مضاد كانت في سياق ضمان تكريس الأوكرانيين وقتا كافيا أولا للتدريب على أحدث الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة.
ووفقا له، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الهجوم سيكون أكثر نجاحا إذا استفاد الأوكرانيون من التدريب والضخ الكبير لأسلحة جديدة.
وفي سياق آخر، نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن جنديا سابقا في البحرية الأمريكية يدعى دانيال سويفت قُتل هذا الأسبوع في أوكرانيا.
وقالت البحرية الأمريكية إنه ترك منصبه في سان دييغو، كاليفورنيا، في مارس/ آذار 2019.
وحسب المسؤولين، فإنه لم يكن يقاتل بصفة رسمية، لافتين إلى أنه أصيب في دنيبر وتوفي متأثرا بجروحه.
ولم يذكر المسؤولون أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك ما إذا كانت جثة سويفت قد نُقلت من أوكرانيا.