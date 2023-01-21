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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230121/مسؤول-أمريكي-نصحنا-أوكرانيا-بتأجيل-هجوم-كبير-على-القوات-الروسية-1072540386.html
مسؤول أمريكي: نصحنا أوكرانيا بتأجيل هجوم كبير على القوات الروسية
مسؤول أمريكي: نصحنا أوكرانيا بتأجيل هجوم كبير على القوات الروسية
قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، إن واشنطن نصحت كييف بالامتناع عن شن هجوم كبير ضد القوات الروسية إلى حين وصول أحدث الإمدادات من الأسلحة الأمريكية... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T10:25+0000
2023-01-21T10:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وحسب موقع "abc news"، جاء ذلك خلال حديث المسؤول مع مجموعة صغيرة من الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، اليوم السبت.وأضاف المسؤول أن المحادثات الأمريكية مع أوكرانيا بشأن أي هجوم مضاد كانت في سياق ضمان تكريس الأوكرانيين وقتا كافيا أولا للتدريب على أحدث الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة.ووفقا له، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الهجوم سيكون أكثر نجاحا إذا استفاد الأوكرانيون من التدريب والضخ الكبير لأسلحة جديدة.وقالت البحرية الأمريكية إنه ترك منصبه في سان دييغو، كاليفورنيا، في مارس/ آذار 2019.ولم يذكر المسؤولون أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك ما إذا كانت جثة سويفت قد نُقلت من أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

مسؤول أمريكي: نصحنا أوكرانيا بتأجيل هجوم كبير على القوات الروسية

10:25 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 10:28 GMT 21.01.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
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قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، إن واشنطن نصحت كييف بالامتناع عن شن هجوم كبير ضد القوات الروسية إلى حين وصول أحدث الإمدادات من الأسلحة الأمريكية والتدريب عليها.
وحسب موقع "abc news"، جاء ذلك خلال حديث المسؤول مع مجموعة صغيرة من الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، اليوم السبت.
وأضاف المسؤول أن المحادثات الأمريكية مع أوكرانيا بشأن أي هجوم مضاد كانت في سياق ضمان تكريس الأوكرانيين وقتا كافيا أولا للتدريب على أحدث الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة.
ووفقا له، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الهجوم سيكون أكثر نجاحا إذا استفاد الأوكرانيون من التدريب والضخ الكبير لأسلحة جديدة.

وفي سياق آخر، نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن جنديا سابقا في البحرية الأمريكية يدعى دانيال سويفت قُتل هذا الأسبوع في أوكرانيا.

وقالت البحرية الأمريكية إنه ترك منصبه في سان دييغو، كاليفورنيا، في مارس/ آذار 2019.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:05 GMT

وحسب المسؤولين، فإنه لم يكن يقاتل بصفة رسمية، لافتين إلى أنه أصيب في دنيبر وتوفي متأثرا بجروحه.

ولم يذكر المسؤولون أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك ما إذا كانت جثة سويفت قد نُقلت من أوكرانيا.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:29 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
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