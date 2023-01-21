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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230121/مسؤول-روسي-كييف-تحاول-بكل-طاقتها-تجنيد-موظفي-محطة-الطاقة-النووية-زابوروجيه-1072534066.html
مسؤول روسي: كييف تحاول بكل طاقتها تجنيد موظفي محطة الطاقة النووية زابوروجيه
مسؤول روسي: كييف تحاول بكل طاقتها تجنيد موظفي محطة الطاقة النووية زابوروجيه
قال رينات كارشا، المتحدث باسم "روسنرجاوتوم" الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، إن أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لتجنيد موظفين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية حيث استخدمت... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T05:29+0000
2023-01-21T05:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف المتحدث باسم الشركة التابعة لشركة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روسآتوم"، "نحن نعلم أن محاولات توظيف الأشخاص من بين الموظفين قد ازدادت بكثرة، مرت فترة كانت فيها الخدمات الخاصة في أوكرانيا غير نشطة نسبيا، والآن بدأت فترة من النشاط. وتتم محاولة التجنيد باستخدام أساليب مختلفة، بما في ذلك الحديث إليهم عبر الهاتف".وتابع أنه رغم الحقيقة الدامغة أن أفراد أسر موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية الموجودين في الأراضي التي تسيطر عليها كييف يتعرضون للترهيب، لا يزال الناس يوقعون عقود عمل وهناك بالفعل أكثر من 3000 عقد من هذا القبيل تم توقيعها.وأشار إلى أنه ما زالت هناك وظائف شاغرة في محطة الطاقة النووية زابوروجيه حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار أوكرانيا

مسؤول روسي: كييف تحاول بكل طاقتها تجنيد موظفي محطة الطاقة النووية زابوروجيه

05:29 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 05:31 GMT 21.01.2023)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوروحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية
وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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قال رينات كارشا، المتحدث باسم "روسنرجاوتوم" الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، إن أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لتجنيد موظفين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية حيث استخدمت أساليب من بينها الترويع.
وأضاف المتحدث باسم الشركة التابعة لشركة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روسآتوم"، "نحن نعلم أن محاولات توظيف الأشخاص من بين الموظفين قد ازدادت بكثرة، مرت فترة كانت فيها الخدمات الخاصة في أوكرانيا غير نشطة نسبيا، والآن بدأت فترة من النشاط. وتتم محاولة التجنيد باستخدام أساليب مختلفة، بما في ذلك الحديث إليهم عبر الهاتف".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:05 GMT
وتابع أنه رغم الحقيقة الدامغة أن أفراد أسر موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية الموجودين في الأراضي التي تسيطر عليها كييف يتعرضون للترهيب، لا يزال الناس يوقعون عقود عمل وهناك بالفعل أكثر من 3000 عقد من هذا القبيل تم توقيعها.
وأشار إلى أنه ما زالت هناك وظائف شاغرة في محطة الطاقة النووية زابوروجيه حتى الآن.
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