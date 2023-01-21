https://sputnikarabic.ae/20230121/مسؤول-روسي-كييف-تحاول-بكل-طاقتها-تجنيد-موظفي-محطة-الطاقة-النووية-زابوروجيه-1072534066.html
مسؤول روسي: كييف تحاول بكل طاقتها تجنيد موظفي محطة الطاقة النووية زابوروجيه
مسؤول روسي: كييف تحاول بكل طاقتها تجنيد موظفي محطة الطاقة النووية زابوروجيه
قال رينات كارشا، المتحدث باسم "روسنرجاوتوم" الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، إن أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لتجنيد موظفين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية حيث استخدمت... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T05:29+0000
2023-01-21T05:29+0000
2023-01-21T05:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف المتحدث باسم الشركة التابعة لشركة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روسآتوم"، "نحن نعلم أن محاولات توظيف الأشخاص من بين الموظفين قد ازدادت بكثرة، مرت فترة كانت فيها الخدمات الخاصة في أوكرانيا غير نشطة نسبيا، والآن بدأت فترة من النشاط. وتتم محاولة التجنيد باستخدام أساليب مختلفة، بما في ذلك الحديث إليهم عبر الهاتف".وتابع أنه رغم الحقيقة الدامغة أن أفراد أسر موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية الموجودين في الأراضي التي تسيطر عليها كييف يتعرضون للترهيب، لا يزال الناس يوقعون عقود عمل وهناك بالفعل أكثر من 3000 عقد من هذا القبيل تم توقيعها.وأشار إلى أنه ما زالت هناك وظائف شاغرة في محطة الطاقة النووية زابوروجيه حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار أوكرانيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا, أخبار أوكرانيا
مسؤول روسي: كييف تحاول بكل طاقتها تجنيد موظفي محطة الطاقة النووية زابوروجيه
05:29 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 05:31 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
قال رينات كارشا، المتحدث باسم "روسنرجاوتوم" الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، إن أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لتجنيد موظفين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية حيث استخدمت أساليب من بينها الترويع.
وأضاف المتحدث باسم الشركة التابعة لشركة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روسآتوم"، "نحن نعلم أن محاولات توظيف الأشخاص من بين الموظفين قد ازدادت بكثرة
، مرت فترة كانت فيها الخدمات الخاصة في أوكرانيا غير نشطة نسبيا، والآن بدأت فترة من النشاط. وتتم محاولة التجنيد باستخدام أساليب مختلفة، بما في ذلك الحديث إليهم عبر الهاتف".
وتابع أنه رغم الحقيقة الدامغة أن أفراد أسر موظفي محطة زابوروجيه للطاقة النووية الموجودين في الأراضي التي تسيطر عليها كييف يتعرضون للترهيب، لا يزال الناس يوقعون عقود عمل وهناك بالفعل أكثر من 3000 عقد من هذا القبيل تم توقيعها.
وأشار إلى أنه ما زالت هناك وظائف شاغرة في محطة الطاقة النووية زابوروجيه حتى الآن.