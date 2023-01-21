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https://sputnikarabic.ae/20230121/مصادر-وزراء-خارجية-مصر-والسعودية-والإمارات-يغيبون-عن-اجتماع-الجامعة-العربية-في-طرابلس--1072559481.html
مصادر: وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات يغيبون عن اجتماع الجامعة العربية في طرابلس
مصادر: وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات يغيبون عن اجتماع الجامعة العربية في طرابلس
أكدت مصادر دبلوماسية، أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات، سيغيبون عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالجامعة العربية، الذي سيُعقد في... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T21:51+0000
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بنغازي- سبوتنيك. وقال مصدر بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية لسبوتنيك إن: "وزير الخارجية المصري (سامح شكري) لن يحضر غدا للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب".وأوضح المصدر أن "هذا الاجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب وليس مهماً حضور كل وزراء الخارجية".في سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي إماراتي أن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لن يشاركا أيضا في الاجتماع المقرر عقده غدا في طرابلس.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230112/تمهيدا-لاجتماع-لجنة-التشاور-الثنائية-وزير-الخارجية-المصري-يعقد-لقاء-مع-نظيره-السعودي-في-الرياض-1072190807.html
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أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار السعودية اليوم
أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار السعودية اليوم

مصادر: وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات يغيبون عن اجتماع الجامعة العربية في طرابلس

21:51 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 21:59 GMT 21.01.2023)
© Photo / Russian Embassy in Egyptلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المندوبين العرب الدائمين لدى جامعة الدول العربية
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المندوبين العرب الدائمين لدى جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© Photo / Russian Embassy in Egypt
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أكدت مصادر دبلوماسية، أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات، سيغيبون عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالجامعة العربية، الذي سيُعقد في العاصمة الليبية طرابلس يوم غد الأحد.
بنغازي- سبوتنيك. وقال مصدر بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية لسبوتنيك إن: "وزير الخارجية المصري (سامح شكري) لن يحضر غدا للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب".
وزير الخارجية المصرية سامح شكري يلتقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، مصر 12 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
تمهيدا لاجتماع لجنة التشاور الثنائية... وزير الخارجية المصري يعقد لقاء مع نظيره السعودي في الرياض
12 يناير, 10:31 GMT
وأوضح المصدر أن "هذا الاجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب وليس مهماً حضور كل وزراء الخارجية".
في سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي إماراتي أن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لن يشاركا أيضا في الاجتماع المقرر عقده غدا في طرابلس.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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