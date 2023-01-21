https://sputnikarabic.ae/20230121/مصر-تسلم-جنوب-السودان-مساعدات-إنسانية-لمواجهة-آثار-الفيضانات-1072551574.html

مصر تسلم جنوب السودان مساعدات إنسانية لمواجهة آثار الفيضانات

مصر تسلم جنوب السودان مساعدات إنسانية لمواجهة آثار الفيضانات

سلمت مصر، اليوم السبت، دولة جنوب السودان، مساعدات إنسانية تضمنت أدوية ومستلزمات طبية لمواجهة تداعيات فيضانات مدمرة شهدتها البلاد أواخر العام الماضي. 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T16:53+0000

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وقال بيان للخارجية المصرية نشرته على حسابها في موقع "فيسبوك" (تابع لشركة "ميتا" الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، إن السفير المصري لدى جنوب السودان معتز مصطفى عبد القادر، سلم شحنة المساعدات الإنسانية المقدمة من "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" (تابعة للخارجية) إلى جنوب السودان.وأوضح البيان أن الشحنة بلغت "2 طن من الدواء والمستلزمات الطبية الأساسية، وتهدف للتخفيف من معاناة المتضررين من الفيضانات، والأوضاع الإنسانية المتدهورة، ونفاذ الاحتياجات الأساسية اللازمة لإنقاذ حياة المواطنين بمقاطعة "شرق تويك" بولاية "جونجلي".وأكد عبد القادر خلال تسليم شحنة المساعدات بمقر السفارة المصرية في العاصمة جوبا "على التضمان المصري مع جنوب السودان شعباً وقيادة في ضوء علاقة الأخوة التي تجمعهما".وأضاف السفير المصري أنه "رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها على البلدين، إلا أن مصر لم تغفل التزاماتها تجاه الأشقاء"، مؤكداً "العزم على الاستمرار في دعم جنوب السودان الشقيقة لمواجهة آثار الكوارث والمحن التي تتعرض لها".وأواخر العام الماضي، شهدت ثلثا مساحة جنوب السودان فيضانات مدمرة أثرت على أكثر من 900 ألف شخص بشكل مباشر حيث جرفت المياه المنازل والماشية وأجبرت الآلاف على الفرار وغمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، بحسب تقرير للأمم المتحدة.وأدت الفيضانات إلى "تفاقم حالة الطوارئ الغذائية الرهيبة بالفعل. كما غُمرت الآبار والمراحيض بمياه الفيضانات، مما أدى إلى تلويث مصادر المياه وزاد من خطر تفشي الأمراض"، بحسب المصدر ذاته.وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذرت الأمم المتحدة، من أن الجوع وسوء التغذية آخذان في الارتفاع في المناطق المتضررة من الفيضانات والجفاف والنزاع في جنوب السودان.وقالت إنه "من المحتمل أن تواجه بعض المجتمعات المجاعة في حال عدم استمرار المساعدة الإنسانية وتوسيع نطاق تدابير التكيف مع آثار المناخ".

https://sputnikarabic.ae/20221011/تضرر-قرابة-مليون-شخص-من-الفيضانات-في-جنوب-السودان-1068906332.html

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