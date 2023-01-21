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https://sputnikarabic.ae/20230121/مطاردة-مثيرة-بين-رجال-الإطفاء-وقطار-مشتعل-بالنيران-تحرك-من-دون-سائق-فيديو-1072537630.html
مطاردة مثيرة بين رجال الإطفاء وقطار مشتعل بالنيران تحرك من دون سائق... فيديو
مطاردة مثيرة بين رجال الإطفاء وقطار مشتعل بالنيران تحرك من دون سائق... فيديو
فاجأ قطار اندلعت فيه النيران رجال الأطفاء جنوبي ألمانيا، بعدما تحولت محاولات إطفائه إلى مطاردة مثيرة، بعد أن اشتغل محرك القطار وبدأ يتحرك باتجاه النمسا من... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T09:19+0000
2023-01-21T09:20+0000
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الجمعة، أن رجال الإطفاء استدعوا لإخماد حريق في قطار بالقرب من قرية ستراس حوالي الساعة الثالثة صباحا.ولكن قبل وصولهم بقليل، بدأ القطار في التحرك على السكة الحديدية المنحدرة باتجاه مدينة فرايلاسنغ الألمانية بسرعة كبيرة.وأظهر مقطع فيديو نشرته شركة "فرايلاسنغ" لمكافحة الحرائق، ألسنة اللهب والدخان المتصاعدة من القطار المنطلق عبر المدينة.ووفقا للصليب الأحمر الألماني، تم إخماد الحريق ولم يُصب أحد بأذى.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مطاردة مثيرة بين رجال الإطفاء وقطار مشتعل بالنيران تحرك من دون سائق... فيديو

09:19 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 09:20 GMT 21.01.2023)
© AFP 2023 / DPA / Karl-Josef Hildenbrandقطار تعرض ركابه إلى هجوم في ألمانيا
قطار تعرض ركابه إلى هجوم في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / DPA / Karl-Josef Hildenbrand
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فاجأ قطار اندلعت فيه النيران رجال الأطفاء جنوبي ألمانيا، بعدما تحولت محاولات إطفائه إلى مطاردة مثيرة، بعد أن اشتغل محرك القطار وبدأ يتحرك باتجاه النمسا من تلقاء نفسه.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الجمعة، أن رجال الإطفاء استدعوا لإخماد حريق في قطار بالقرب من قرية ستراس حوالي الساعة الثالثة صباحا.
ولكن قبل وصولهم بقليل، بدأ القطار في التحرك على السكة الحديدية المنحدرة باتجاه مدينة فرايلاسنغ الألمانية بسرعة كبيرة.
وأظهر مقطع فيديو نشرته شركة "فرايلاسنغ" لمكافحة الحرائق، ألسنة اللهب والدخان المتصاعدة من القطار المنطلق عبر المدينة.

فيما انخرط رجال الإطفاء في مطاردة محمومة للقطار، حيث تمكن المسؤولون في السكك الحديدية من توجيه القطار إلى مسار جانبي بالقرب من محطة فرايلاسنغ، من خلال إقامة حاجز لمنعه من عبور الحدود.

ووفقا للصليب الأحمر الألماني، تم إخماد الحريق ولم يُصب أحد بأذى.
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