https://sputnikarabic.ae/20230121/مطاردة-مثيرة-بين-رجال-الإطفاء-وقطار-مشتعل-بالنيران-تحرك-من-دون-سائق-فيديو-1072537630.html
مطاردة مثيرة بين رجال الإطفاء وقطار مشتعل بالنيران تحرك من دون سائق... فيديو
مطاردة مثيرة بين رجال الإطفاء وقطار مشتعل بالنيران تحرك من دون سائق... فيديو
فاجأ قطار اندلعت فيه النيران رجال الأطفاء جنوبي ألمانيا، بعدما تحولت محاولات إطفائه إلى مطاردة مثيرة، بعد أن اشتغل محرك القطار وبدأ يتحرك باتجاه النمسا من... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T09:19+0000
2023-01-21T09:19+0000
2023-01-21T09:20+0000
نادي الفيديو
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الجمعة، أن رجال الإطفاء استدعوا لإخماد حريق في قطار بالقرب من قرية ستراس حوالي الساعة الثالثة صباحا.ولكن قبل وصولهم بقليل، بدأ القطار في التحرك على السكة الحديدية المنحدرة باتجاه مدينة فرايلاسنغ الألمانية بسرعة كبيرة.وأظهر مقطع فيديو نشرته شركة "فرايلاسنغ" لمكافحة الحرائق، ألسنة اللهب والدخان المتصاعدة من القطار المنطلق عبر المدينة.ووفقا للصليب الأحمر الألماني، تم إخماد الحريق ولم يُصب أحد بأذى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مطاردة مثيرة بين رجال الإطفاء وقطار مشتعل بالنيران تحرك من دون سائق... فيديو
09:19 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 09:20 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
فاجأ قطار اندلعت فيه النيران رجال الأطفاء جنوبي ألمانيا، بعدما تحولت محاولات إطفائه إلى مطاردة مثيرة، بعد أن اشتغل محرك القطار وبدأ يتحرك باتجاه النمسا من تلقاء نفسه.
وذكرت
صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الجمعة، أن رجال الإطفاء استدعوا لإخماد حريق في قطار بالقرب من قرية ستراس حوالي الساعة الثالثة صباحا.
ولكن قبل وصولهم بقليل، بدأ القطار في التحرك على السكة الحديدية المنحدرة باتجاه مدينة فرايلاسنغ الألمانية بسرعة كبيرة.
وأظهر مقطع فيديو نشرته شركة "فرايلاسنغ" لمكافحة الحرائق، ألسنة اللهب والدخان المتصاعدة من القطار المنطلق عبر المدينة.
فيما انخرط رجال الإطفاء في مطاردة محمومة للقطار، حيث تمكن المسؤولون في السكك الحديدية من توجيه القطار إلى مسار جانبي بالقرب من محطة فرايلاسنغ، من خلال إقامة حاجز لمنعه من عبور الحدود.
ووفقا للصليب الأحمر الألماني، تم إخماد الحريق ولم يُصب أحد بأذى.