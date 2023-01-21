https://sputnikarabic.ae/20230121/معلومات-عن-دبابات-ليوبارد-الألمانية-التي-تطالب-بعض-الدول-بإرسالها-إلى-أوكرانيا-1072548358.html
معلومات عن دبابات "ليوبارد" الألمانية التي تطالب بعض الدول بإرسالها إلى أوكرانيا
معلومات عن دبابات "ليوبارد" الألمانية التي تطالب بعض الدول بإرسالها إلى أوكرانيا
تصنف دبابة "ليوبارد - 2" ضمن دبابات القتال الرئيسية التي تطورتها ألمانيا منذ أكثر 40 عاما ولا تزال في الخدمة حتى الآن، رغم أنها لم تحقق إنجازا عسكريا في حرب... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T15:31+0000
2023-01-21T15:31+0000
2023-01-21T15:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
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وتم تصميم دبابات "ليوبارد - 2" لتكون رأس الحربة في المعارك البرية للجيش الألماني والجيوش التي تستخدمها، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.ما هي المواصفات الفنية لدبابة "ليوبارد - 2"؟ما هو تسليح دبابة "ليوبارد"؟ولفت الموقع أن ألمانيا أنتجت نحو 3 آلاف و500 دبابة من الدبابة التي يتكون طاقمها من 4 أفراد.وفي وقت سابق، اليوم السبت، قال وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو، إن دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا واستونيا) تطالب ألمانيا بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.وجاء ذلك بعد تصريح سابق لرئيس وزراء بولندا ماتيوز مورافيتسكي، الخميس الماضي، قال فيه إن وارسو يمكنها نقل دبابات "ليوبارد" إلى كييف دون انتظار إذن من ألمانيا.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
معلومات عن دبابات "ليوبارد" الألمانية التي تطالب بعض الدول بإرسالها إلى أوكرانيا
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تصنف دبابة "ليوبارد - 2" ضمن دبابات القتال الرئيسية التي تطورتها ألمانيا منذ أكثر 40 عاما ولا تزال في الخدمة حتى الآن، رغم أنها لم تحقق إنجازا عسكريا في حرب واسعة منذ ذلك الحين.
وتم تصميم دبابات "ليوبارد - 2" لتكون رأس الحربة في المعارك البرية للجيش الألماني والجيوش التي تستخدمها، حسبما ذكر
موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
ما هي المواصفات الفنية لدبابة "ليوبارد - 2"؟
ما هو تسليح دبابة "ليوبارد"؟
مدفع رشاش محوري عيار 7.62 ملم.
مدفع رشاش مضاد للطائرات عيار 7.62 ملم.
ولفت الموقع أن ألمانيا أنتجت نحو 3 آلاف و500 دبابة من الدبابة التي يتكون طاقمها من 4 أفراد.
وفي وقت سابق، اليوم السبت، قال وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو، إن دول البلطيق
(ليتوانيا ولاتفيا واستونيا) تطالب ألمانيا بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.
وجاء ذلك بعد تصريح سابق لرئيس وزراء بولندا ماتيوز مورافيتسكي، الخميس الماضي، قال فيه إن وارسو يمكنها نقل دبابات
"ليوبارد" إلى كييف دون انتظار إذن من ألمانيا.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
11 سبتمبر 2022, 14:08 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.