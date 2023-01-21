عربي
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230121/معلومات-عن-دبابات-ليوبارد-الألمانية-التي-تطالب-بعض-الدول-بإرسالها-إلى-أوكرانيا-1072548358.html
معلومات عن دبابات "ليوبارد" الألمانية التي تطالب بعض الدول بإرسالها إلى أوكرانيا
معلومات عن دبابات "ليوبارد" الألمانية التي تطالب بعض الدول بإرسالها إلى أوكرانيا
تصنف دبابة "ليوبارد - 2" ضمن دبابات القتال الرئيسية التي تطورتها ألمانيا منذ أكثر 40 عاما ولا تزال في الخدمة حتى الآن، رغم أنها لم تحقق إنجازا عسكريا في حرب... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T15:31+0000
2023-01-21T15:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102120/48/1021204872_0:0:3563:2004_1920x0_80_0_0_fbcc6240ffb987772912964ce8b57d23.jpg
وتم تصميم دبابات "ليوبارد - 2" لتكون رأس الحربة في المعارك البرية للجيش الألماني والجيوش التي تستخدمها، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.ما هي المواصفات الفنية لدبابة "ليوبارد - 2"؟ما هو تسليح دبابة "ليوبارد"؟ولفت الموقع أن ألمانيا أنتجت نحو 3 آلاف و500 دبابة من الدبابة التي يتكون طاقمها من 4 أفراد.وفي وقت سابق، اليوم السبت، قال وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو، إن دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا واستونيا) تطالب ألمانيا بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.وجاء ذلك بعد تصريح سابق لرئيس وزراء بولندا ماتيوز مورافيتسكي، الخميس الماضي، قال فيه إن وارسو يمكنها نقل دبابات "ليوبارد" إلى كييف دون انتظار إذن من ألمانيا.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230119/لم-تخض-معركة-واحدة-معلومات-عن-دبابات-لوكلير-التي-تدرس-فرنسا-إرسالها-إلى-أوكرانيا-1072461833.html
https://sputnikarabic.ae/20230121/دول-البلطيق-تستجدي-ألمانيا-لتزويد-أوكرانيا-بدبابات-ليوبارد-1072542337.html
https://sputnikarabic.ae/20220911/بعد-حصول-الجيش-الروسي-على-دفعة-جديدة-من-النسخة-المطورة-معلومات-عن-الدبابة-الروسية-تي---90-1067593448.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102120/48/1021204872_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_049ddeffd8e3348ad584daccf38f2f44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

معلومات عن دبابات "ليوبارد" الألمانية التي تطالب بعض الدول بإرسالها إلى أوكرانيا

15:31 GMT 21.01.2023
© AP Photo / Michael Sohnدبابة "ليوبارد 2"
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبرTelegram
تصنف دبابة "ليوبارد - 2" ضمن دبابات القتال الرئيسية التي تطورتها ألمانيا منذ أكثر 40 عاما ولا تزال في الخدمة حتى الآن، رغم أنها لم تحقق إنجازا عسكريا في حرب واسعة منذ ذلك الحين.
وتم تصميم دبابات "ليوبارد - 2" لتكون رأس الحربة في المعارك البرية للجيش الألماني والجيوش التي تستخدمها، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
دبابة لوكلير الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لم تخض معركة واحدة... معلومات عن دبابات "لوكلير" التي تدرس فرنسا إرسالها إلى أوكرانيا
19 يناير, 10:13 GMT

ما هي المواصفات الفنية لدبابة "ليوبارد - 2"؟

الطول: 9.67 مترا.
العرض: 3.7 مترات.
الارتفاع: 2.48 مترا.
الوزن: 55.15 طنا.
السرعة: 72 كيلومترا.
المدى: 550 كيلومترا.

ما هو تسليح دبابة "ليوبارد"؟

مدفع رئيسي عيار 120 ملم.
مدفع رشاش محوري عيار 7.62 ملم.
مدفع رشاش مضاد للطائرات عيار 7.62 ملم.
قواذف لقنابل الدخان.
ولفت الموقع أن ألمانيا أنتجت نحو 3 آلاف و500 دبابة من الدبابة التي يتكون طاقمها من 4 أفراد.
وفي وقت سابق، اليوم السبت، قال وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو، إن دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا واستونيا) تطالب ألمانيا بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.
علم إستونيا، سفارة إستونيا، روسيا 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
دول البلطيق تستجدي ألمانيا لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"
11:49 GMT
وجاء ذلك بعد تصريح سابق لرئيس وزراء بولندا ماتيوز مورافيتسكي، الخميس الماضي، قال فيه إن وارسو يمكنها نقل دبابات "ليوبارد" إلى كييف دون انتظار إذن من ألمانيا.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
دبابة تي-90إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
بعد حصول الجيش الروسي على دفعة جديدة من النسخة المطورة... معلومات عن الدبابة الروسية "تي - 90"
11 سبتمبر 2022, 14:08 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
© Sputnik6 دول تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم
6 دول تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
6 دول تمتلك أضخم قوة دبابات في العالم
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала