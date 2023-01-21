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https://sputnikarabic.ae/20230121/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-بزعم-محاولته-تنفيذ-عملية-طعن-في-رام-الله-1072540520.html
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في رام الله
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في رام الله
قُتل فلسطيني، اليوم السبت، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، في رام الله. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T10:29+0000
2023-01-21T10:32+0000
العالم العربي
مقتل فلسطيني
رام الله
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القاهرة - سبوتنيك. أعلنت الصحة الفلسطينية "استشهاد المواطن طارق عودة يوسف معالي (42 عاما)، بعد إطلاق الاحتلال النار عليه على جبل الريسان بالقرب من كفر نعمة شمال غرب رام الله".وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد طالب خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، قبل يومين، الولايات المتحدة بالتدخل الفوري، "لوقف إجراءات إسرائيل المتطرفة التي تدمر فرص السلام".وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، الخميس الماضي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قال في مؤتمر صحفي "اجتمعنا في بداية هذا العام الجديد مع السلك الدبلوماسي من سفراء وقناصل معتمدين لدى دولة فلسطين لاطلاعهم على آخر التطورات، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، في ظل حكومة فاشية إسرائيلية جديدة مدججة بخطاب تحريضي دموي، وببرنامج قائم على ارتكاب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته، من قتل وإعدام ميداني، واستيطان، وضم، ومحاولات لتغيير وضع ومكانة مدينة القدس، والوضع القانون، والتاريخي الراهن، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي، وسياسات وممارسات تميزية عنصرية بما فيها ضد أسرانا البواسل".
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العالم العربي, مقتل فلسطيني, رام الله
العالم العربي, مقتل فلسطيني, رام الله

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في رام الله

10:29 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 10:32 GMT 21.01.2023)
© Sputnik . Faleh Faleh اشتباكات حاجز قلنديا، رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو/ أيار 2018
 اشتباكات حاجز قلنديا، رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 14 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© Sputnik . Faleh Faleh
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قُتل فلسطيني، اليوم السبت، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، في رام الله.
القاهرة - سبوتنيك. أعلنت الصحة الفلسطينية "استشهاد المواطن طارق عودة يوسف معالي (42 عاما)، بعد إطلاق الاحتلال النار عليه على جبل الريسان بالقرب من كفر نعمة شمال غرب رام الله".

فيما ذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم السبت، أنه "حدثت محاولة طعن في مزرعة سديه افرايم، وتم تحييد الإرهابي".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد طالب خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، قبل يومين، الولايات المتحدة بالتدخل الفوري، "لوقف إجراءات إسرائيل المتطرفة التي تدمر فرص السلام".
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، الخميس الماضي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،

"استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة في رام الله، مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان.. وطالب الرئيس الإدارة الأمريكية بالتدخل قبل فوات الأوان لوقف إجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة التي تدمر ما تبقى من فرص السلام والاستقرار".

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قال في مؤتمر صحفي "اجتمعنا في بداية هذا العام الجديد مع السلك الدبلوماسي من سفراء وقناصل معتمدين لدى دولة فلسطين لاطلاعهم على آخر التطورات، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، في ظل حكومة فاشية إسرائيلية جديدة مدججة بخطاب تحريضي دموي، وببرنامج قائم على ارتكاب الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته، من قتل وإعدام ميداني، واستيطان، وضم، ومحاولات لتغيير وضع ومكانة مدينة القدس، والوضع القانون، والتاريخي الراهن، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي، وسياسات وممارسات تميزية عنصرية بما فيها ضد أسرانا البواسل".
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