https://sputnikarabic.ae/20230121/هبوط-طائرة-روسية-على-متنها-245-شخصا-اضطراريا-بعد-تهديد-بوجود-قنبلة-1072535575.html
هبوط طائرة روسية على متنها 245 شخصا "اضطراريا" بعد تهديد بوجود قنبلة
هبوط طائرة روسية على متنها 245 شخصا "اضطراريا" بعد تهديد بوجود قنبلة
أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، أن طائرة ركاب روسية تابعة لشركة "آزور إير" كانت متجهة إلى الهند هبطت "اضطراريا" في أوزبكستان، بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T07:35+0000
2023-01-21T07:35+0000
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ونقلت وسائل إعلام عن ضابط شرطة هندي رفيع المستوى، قوله إن الرحلة المغادرة من مدينة بيرم الروسية كان من المفترض أن تهبط في مطار دابوليم بولاية غوا في الساعة 4:15 صباحا بالتوقيت المحلي. ووفقا له، تم رفض الرحلة (AZV 2463) التي تديرها شركة "آزور إير" قبل دخولها المجال الجوي الهندي. وبحسب ضابط الشرطة، هناك 238 راكبا على متن الطائرة، بينهم طفلان، و7 من أفراد الطاقم. يذكر أنه في الأسبوع الماضي، هبطت طائرة روسية كانت متجهة من موسكو إلى غوا اضطراريا في مطار جامناغار في ولاية غوجارات الهندية بسبب تهديد بوجود عبوة ناسفة. وبعد إجراء فحص شامل، لم تجد السلطات الهندية أي أجهزة مشبوهة على متنها.
https://sputnikarabic.ae/20230107/اليابان-إصابة-5-بجروح-خلال-إجلائهم-من-طائرة-بعد-تهديد-بوجود-قنبلة-1072022462.html
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روسيا, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
هبوط طائرة روسية على متنها 245 شخصا "اضطراريا" بعد تهديد بوجود قنبلة
07:35 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 07:40 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، أن طائرة ركاب روسية تابعة لشركة "آزور إير" كانت متجهة إلى الهند هبطت "اضطراريا" في أوزبكستان، بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة على متنها.
ونقلت
وسائل إعلام عن ضابط شرطة هندي رفيع المستوى، قوله إن الرحلة المغادرة من مدينة بيرم الروسية كان من المفترض أن تهبط في مطار دابوليم بولاية غوا في الساعة 4:15 صباحا بالتوقيت المحلي.
ووفقا له، تم رفض الرحلة (AZV 2463) التي تديرها شركة "آزور إير" قبل دخولها المجال الجوي الهندي.
وأوضح أنه "تم إعادة توجيه الطائرة إلى أوزبكستان بعد أن تلقى مدير مطار دابوليم رسالة بريد إلكتروني تشير إلى وجود قنبلة على متن الطائرة".
وبحسب ضابط الشرطة، هناك 238 راكبا على متن الطائرة، بينهم طفلان، و7 من أفراد الطاقم.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، هبطت طائرة روسية كانت متجهة من موسكو إلى غوا اضطراريا في مطار جامناغار في ولاية غوجارات الهندية بسبب تهديد بوجود عبوة ناسفة.
وبعد إجراء فحص شامل، لم تجد السلطات الهندية أي أجهزة مشبوهة على متنها.