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https://sputnikarabic.ae/20230121/واتسآب-يتيح-لمستخدميه-الدردشة-مع-أنفسهم-1072546293.html
"واتسآب" يتيح لمستخدميه الدردشة مع أنفسهم
"واتسآب" يتيح لمستخدميه الدردشة مع أنفسهم
يطرح تطبيق الترسل الفوري "واتسآب" ميزة جديدة، والتي تتيح لمستخدميه إنشاء سلسلة من ‏المحادثات الخاصة مع أنفسهم داخل التطبيق.‏ 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T13:58+0000
2023-01-21T13:58+0000
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ومن الممكن استخدام الميزة الجديدة "Message Yourself" (أرسل رسالة إلى نفسك)، لتخزين الملاحظات والوسائط والملفات الشخصية، وفقا لموقع "ذا فيرج".وتم تصميم الخاصية لاستخدامها كمكان مناسب للاحتفاظ بأشياء، مثل التذكيرات والملاحظات والروابط ومقاطع الصوت والصور والفيديو، أو حتى من أجل إجراء حوار خاص.وتستخدم ميزة "أرسل رسالة إلى نفسك" نفس التشفير الكامل الذي تستخدمه محادثات "واتسآب" العادية، مما يسمح للنظام الأساسي بمزامنة الملاحظات الخاصة للمستخدمين بشكل آمن بين الأجهزة.وتم طرح الميزة الجديدة تدريجيا إلى مستخدمي "واتسآب" على مدار الشهرين الماضيين، وظهرت في ملاحظات الإصدار لأحدث تحديث التطبيق خلال الأسبوع الحالي.من ناحية أخرى، طرح تطبيق "واتسآب" في آخر تحديث له (23.1.75) خيار "البحث حسب التاريخ" لعمليات البحث في الدردشة، إذ يمكن للمستخدمين الآن النقر فوق "بحث" من قائمة معلومات الاتصال أو المجموعة، واختيار أيقونة "التقويم" للوصول إلى دردشة أو موضوع يتعلق بتاريخ محدد.
https://sputnikarabic.ae/20230109/المحكمة-العليا-الأمريكية-ترفض-محاولة-من-شركة-برمجيات-إسرائيلية-لعرقلة-دعوى-قضائية-من-واتسآب-1072091221.html
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منوعات
منوعات

"واتسآب" يتيح لمستخدميه الدردشة مع أنفسهم

13:58 GMT 21.01.2023
© AFP 2023 / -تطبيق "واتسآب"
تطبيق واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
تطبيق "واتسآب"
© AFP 2023 / -
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يطرح تطبيق الترسل الفوري "واتسآب" ميزة جديدة، والتي تتيح لمستخدميه إنشاء سلسلة من ‏المحادثات الخاصة مع أنفسهم داخل التطبيق.‏
ومن الممكن استخدام الميزة الجديدة "Message Yourself" (أرسل رسالة إلى نفسك)، لتخزين الملاحظات والوسائط والملفات الشخصية، وفقا لموقع "ذا فيرج".
وتم تصميم الخاصية لاستخدامها كمكان مناسب للاحتفاظ بأشياء، مثل التذكيرات والملاحظات والروابط ومقاطع الصوت والصور والفيديو، أو حتى من أجل إجراء حوار خاص.
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وتستخدم ميزة "أرسل رسالة إلى نفسك" نفس التشفير الكامل الذي تستخدمه محادثات "واتسآب" العادية، مما يسمح للنظام الأساسي بمزامنة الملاحظات الخاصة للمستخدمين بشكل آمن بين الأجهزة.
وتم طرح الميزة الجديدة تدريجيا إلى مستخدمي "واتسآب" على مدار الشهرين الماضيين، وظهرت في ملاحظات الإصدار لأحدث تحديث التطبيق خلال الأسبوع الحالي.
من ناحية أخرى، طرح تطبيق "واتسآب" في آخر تحديث له (23.1.75) خيار "البحث حسب التاريخ" لعمليات البحث في الدردشة، إذ يمكن للمستخدمين الآن النقر فوق "بحث" من قائمة معلومات الاتصال أو المجموعة، واختيار أيقونة "التقويم" للوصول إلى دردشة أو موضوع يتعلق بتاريخ محدد.
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