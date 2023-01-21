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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230121/واشنطن-وحلفاؤها-يتفقون-على-مراجعة-مستوى-الحد-الأقصى-لأسعار-النفط-الروسي-في-مارس-المقبل-1072533319.html
واشنطن وحلفاؤها يتفقون على مراجعة مستوى الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي في مارس المقبل
واشنطن وحلفاؤها يتفقون على مراجعة مستوى الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي في مارس المقبل
اتفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في شهر آذار/ مارس المقبل. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T03:42+0000
2023-01-21T03:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار النفط الروسي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن "نواب وزراء الخزانة في الدول الحليفة اتفقوا على مراجعة سقف سعر النفط الروسي خلال مارس المقبل".وبحسب بيان الوزارة فإن هذا "سيسمح للتحالف بمراعاة التطورات في السوق العالمية".وفي السياق، اتفقت واشنطن وحلفاؤها في سياسة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا ومنتجاته على ضرورة إدخال سقفين منفصلين لأسعار المنتجات النفطية الروسية حسب فئتها.ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، "اتفق نواب الوزراء على نهج للمنتجات المصنعة من شأنه أن يوفر سقفين منفصلين بالإضافة إلى سقف أسعار النفط الخام، أحدهما للمنتجات التي يتم تداولها عادة بعلاوة على النفط الخام، مثل الديزل أو البنزين، والآخر للمنتجات التي يتم تداولها بخصم على النفط الخام، مثل زيت الوقود".يذكر أن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا اتفقوا في ديسمبر الماضي، على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230120/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار النفط الروسي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار النفط الروسي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

واشنطن وحلفاؤها يتفقون على مراجعة مستوى الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي في مارس المقبل

03:42 GMT 21.01.2023
© AFP 2023 / Eric Piermontالنفط، الغاز، الروسي، شركة "غازبروم"
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / Eric Piermont
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اتفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في شهر آذار/ مارس المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن "نواب وزراء الخزانة في الدول الحليفة اتفقوا على مراجعة سقف سعر النفط الروسي خلال مارس المقبل".
وبحسب بيان الوزارة فإن هذا "سيسمح للتحالف بمراعاة التطورات في السوق العالمية".
وفي السياق، اتفقت واشنطن وحلفاؤها في سياسة الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا ومنتجاته على ضرورة إدخال سقفين منفصلين لأسعار المنتجات النفطية الروسية حسب فئتها.
ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، "اتفق نواب الوزراء على نهج للمنتجات المصنعة من شأنه أن يوفر سقفين منفصلين بالإضافة إلى سقف أسعار النفط الخام، أحدهما للمنتجات التي يتم تداولها عادة بعلاوة على النفط الخام، مثل الديزل أو البنزين، والآخر للمنتجات التي يتم تداولها بخصم على النفط الخام، مثل زيت الوقود".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:05 GMT
يذكر أن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا اتفقوا في ديسمبر الماضي، على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الغربية على روسيا.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
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