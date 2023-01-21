https://sputnikarabic.ae/20230121/وزارة-الدفاع-البريطانية-القتال-في-أوكرانيا-وصل-إلى-طريق-مسدود-1072544750.html
وزارة الدفاع البريطانية: القتال في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود
وزارة الدفاع البريطانية: القتال في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود
أقرت وزارة الدفاع البريطانية على "تويتر" أن القوات الروسية يمكنها التقدم في منطقة أرتيوموفسك (باخموت). 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T12:57+0000
2023-01-21T12:57+0000
2023-01-21T12:59+0000
العالم
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069501888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c8d3caca714280213a315ab4d2ede097.jpg
وجاء في البيان: "بشكل عام، وصل القتال إلى طريق مسدود. وهناك احتمال حقيقي لتقدم الجيش الروسي محليا في منطقة باخموت".وبحسب المخابرات البريطانية، فإن أعنف قتال في الأيام الأخيرة اندلع في ثلاثة قطاعات. في الوقت نفسه، تتركز القوات المسلحة الأوكرانية والجيش الروسي في منطقة زابوروجيه، حيث يتم تنفيذ قصف مدفعي، لكن الأطراف تتجنب عمليات هجومية واسعة النطاق.في وقت سابق، قال جون كيرب، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الجيش الروسي حقق تقدمًا تدريجيًا بالقرب من أرتيوموفسك وسوليدار.وبحسب وكالة "فرانس برس"، دعت الولايات المتحدة كييف إلى سحب القوات الأوكرانية من أرتيوموفسك لبدء الاستعدادات لشن هجوم في جنوب البلاد.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069501888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_83d4be3729805348ad279d2cbcec8f74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا, أخبار أوكرانيا
العالم, بريطانيا, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع البريطانية: القتال في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود
12:57 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
أقرت وزارة الدفاع البريطانية على "تويتر" أن القوات الروسية يمكنها التقدم في منطقة أرتيوموفسك (باخموت).
وجاء في البيان: "بشكل عام، وصل القتال إلى طريق مسدود. وهناك احتمال حقيقي لتقدم الجيش الروسي محليا في منطقة باخموت".
وبحسب المخابرات البريطانية، فإن أعنف قتال في الأيام الأخيرة اندلع في ثلاثة قطاعات. في الوقت نفسه، تتركز القوات المسلحة الأوكرانية والجيش الروسي في منطقة زابوروجيه، حيث يتم تنفيذ قصف مدفعي، لكن الأطراف تتجنب عمليات هجومية واسعة النطاق.
في وقت سابق، قال جون كيرب، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الجيش الروسي حقق تقدمًا تدريجيًا بالقرب من أرتيوموفسك وسوليدار.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، دعت الولايات المتحدة كييف إلى سحب القوات الأوكرانية من أرتيوموفسك لبدء الاستعدادات لشن هجوم في جنوب البلاد.