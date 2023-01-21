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https://sputnikarabic.ae/20230121/وزارة-الدفاع-البريطانية-القتال-في-أوكرانيا-وصل-إلى-طريق-مسدود-1072544750.html
وزارة الدفاع البريطانية: القتال في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود
وزارة الدفاع البريطانية: القتال في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود
أقرت وزارة الدفاع البريطانية على "تويتر" أن القوات الروسية يمكنها التقدم في منطقة أرتيوموفسك (باخموت). 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T12:57+0000
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وجاء في البيان: "بشكل عام، وصل القتال إلى طريق مسدود. وهناك احتمال حقيقي لتقدم الجيش الروسي محليا في منطقة باخموت".وبحسب المخابرات البريطانية، فإن أعنف قتال في الأيام الأخيرة اندلع في ثلاثة قطاعات. في الوقت نفسه، تتركز القوات المسلحة الأوكرانية والجيش الروسي في منطقة زابوروجيه، حيث يتم تنفيذ قصف مدفعي، لكن الأطراف تتجنب عمليات هجومية واسعة النطاق.في وقت سابق، قال جون كيرب، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الجيش الروسي حقق تقدمًا تدريجيًا بالقرب من أرتيوموفسك وسوليدار.وبحسب وكالة "فرانس برس"، دعت الولايات المتحدة كييف إلى سحب القوات الأوكرانية من أرتيوموفسك لبدء الاستعدادات لشن هجوم في جنوب البلاد.
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العالم, بريطانيا, أخبار أوكرانيا
العالم, بريطانيا, أخبار أوكرانيا

وزارة الدفاع البريطانية: القتال في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود

12:57 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 21.01.2023)
© Sputnik . Basil Shartouhمسلحو "أجناد القوقاز" يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا
مسلحو أجناد القوقاز يتبخرون من جبهات سوريا نحو جبهات أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© Sputnik . Basil Shartouh
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أقرت وزارة الدفاع البريطانية على "تويتر" أن القوات الروسية يمكنها التقدم في منطقة أرتيوموفسك (باخموت).
وجاء في البيان: "بشكل عام، وصل القتال إلى طريق مسدود. وهناك احتمال حقيقي لتقدم الجيش الروسي محليا في منطقة باخموت".
وبحسب المخابرات البريطانية، فإن أعنف قتال في الأيام الأخيرة اندلع في ثلاثة قطاعات. في الوقت نفسه، تتركز القوات المسلحة الأوكرانية والجيش الروسي في منطقة زابوروجيه، حيث يتم تنفيذ قصف مدفعي، لكن الأطراف تتجنب عمليات هجومية واسعة النطاق.
في وقت سابق، قال جون كيرب، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الجيش الروسي حقق تقدمًا تدريجيًا بالقرب من أرتيوموفسك وسوليدار.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، دعت الولايات المتحدة كييف إلى سحب القوات الأوكرانية من أرتيوموفسك لبدء الاستعدادات لشن هجوم في جنوب البلاد.
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