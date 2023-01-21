https://sputnikarabic.ae/20230121/وزير-الخارجية-العراقي-هناك-بعض-المشاكل-مع-تركيا-وإيران-في-موضوع-الاعتداءات-على-أراضينا-1072549365.html

وزير الخارجية العراقي: هناك بعض المشاكل مع تركيا وإيران في موضوع الاعتداءات على أراضينا

وزير الخارجية العراقي: هناك بعض المشاكل مع تركيا وإيران في موضوع الاعتداءات على أراضينا

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، أن "حكومة بغداد تعمل على رؤية لإنهاء تواجد الجماعات الإرهابية". 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T15:39+0000

2023-01-21T15:39+0000

2023-01-21T15:39+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

إيران

أخبار إيران

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_3ed3deb09b60b32c188830b19f88feba.jpg

وقال فؤاد حسين، على هامش مؤتمر دافوس في سويسرا، إن "الأمن داخل العراق يؤثر على الأمن الإقليمي، والأمر مرتبط بشكل عكسي كذلك"، مشيراً إلى "الحاجة إلى أمن إقليمي عبر استخدام لغةِ الحوار في تخفيف التوترات"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف أن "العراق ضد أي نوع من أنواع الحروب"، لافتاً إلى أن "هناك بعض المشاكل مع تركيا وإيران في موضوع الاعتداءات التي طالت الأراضي العراقيَّة، بذريعة وجود بعض المنظمات المسلحة التي تهدد أمن مناطق دول الجوار".وبين وزير الخارجية العراقي، أن "الحكومة وضعت على طاولة الحوار التحدي الأمني المشترَك بين بغداد وطهران وأنقرة بشأن هذه الجماعات والتنظيمات، والإعداد لرؤية في كيفيَّة إنهاء تواجدها، في ضوء الالتزام بالدستور العراقي"، مؤكدا أن "لغة الحوار هي الحل الوحيد للمشكلات التي يجب حلها من داخل دول الجوار نفسها، وبعضها من قبل الحكومة العراقيَة".ودعا حسين إلى "تحقيق ذلك عبر حوارات مكثفة وبشكل تشاركي"، منوها إلى "وجود بعض التهديدات والتحديات من بقاء المُخيمات في سوريا لاسيما المناطق القريبة من الحدود العراقيَّة التي تنشط فيها جماعات داعش الإرهابيَّة، ما يعد مصدر قلق للحكومة العراقيّة".وكان الجيش العراقي أعلن "بدء تنفيذ إجراءات ضبط الحدود المشتركة مع إيران وتركيا".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، في مؤتمر صحفي، إن "القائد العام محمد شياع السوداني أكد خلال الاجتماع الأمني الوزاري ضرورة مسك الحدود من قوات حرس الحدود ‏ومسك الخط الصفري مع الجارتين إيران وتركيا"، مشيراً إلى "أهمية تعزيز قيادة قوات حرس الحدود بالأسلحة والمعدات والأشخاص بما يضمن أن تمسك الحدود"، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.وشدد رسول على أن "العراق يرفض أن تستخدم أرضه للاعتداء على أي دولة جارة"، لافتاً "إننا نمتلك علاقات طيبة مع دول الجوار كافة ونسعى إلى تطويرها بما يخدم مصلحة الأطراف، مع ضرورة احترام سيادة العراق".وقررت الحكومة العراقية، الشهر الماضي، وضع خطة لإعادة انتشار قوات الحدود على طول الحدود مع إيران وتركيا، وذلك ضمن عدة قرارات ردًا على الهجمات من الدولتين على أراضيها.وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، منذ أسابيع، قصفا إيرانيا وتركيا، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة.واستهدف القصف مواقع ومقار لأحزاب إيرانية وتركية معارضة؛ وهو ما اعتبرته الخارجية العراقية، خرقا لسيادة البلاد، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية.

https://sputnikarabic.ae/20230115/وزير-الداخلية-العراقي-حدودنا-خط-أحمر-ونسيطر-على-ملف-داعش-1072309041.html

العراق

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي