https://sputnikarabic.ae/20230121/وزير-الدفاع-الأوكراني-يعد-بحماية-أوروبا-بعد-تسلمه-مروحية-بريطانية-واحدة-فيديو-1072556779.html
وزير الدفاع الأوكراني يعد "بحماية أوروبا" بعد تسلمه مروحية بريطانية واحدة... فيديو
وزير الدفاع الأوكراني يعد "بحماية أوروبا" بعد تسلمه مروحية بريطانية واحدة... فيديو
كشف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم السبت، أن أوكرانيا استلمت طائرة هليكوبتر من طراز "سي كينغ"، تبرعت بها المملكة المتحدة كمساعدة عسكرية. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T20:29+0000
2023-01-21T20:29+0000
2023-01-21T20:29+0000
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب ريزنيكوف عبر حسابه على "تويتر": "لقد وصلت سي كينغ من المملكة المتحدة إلى مملكتها الجديدة (نسبة إلى تسمية الطائرة بملك البحر) عن طريق البحر الأسود في أوكرانيا".وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز " تشالنجر 2" لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.وقال مكتب سوناك في بيان، إن "سربًا من 14 دبابة سيرسل إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة".وأشار البيان إلى أن بريطانيا ستبدأ في الأيام المقبلة تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات ومدافع الهاوتزر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الأوكراني يعد "بحماية أوروبا" بعد تسلمه مروحية بريطانية واحدة... فيديو
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كشف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم السبت، أن أوكرانيا استلمت طائرة هليكوبتر من طراز "سي كينغ"، تبرعت بها المملكة المتحدة كمساعدة عسكرية.
وكتب ريزنيكوف عبر حسابه على "تويتر": "لقد وصلت سي كينغ من المملكة المتحدة إلى مملكتها الجديدة (نسبة إلى تسمية الطائرة بملك البحر) عن طريق البحر الأسود في أوكرانيا".
وأضاف قائلا: "هذا تعزيز قوي للبحرية الأوكرانية، وسيستمر تعاوننا في الازدياد، شكرًا لك بن والاس (وزير الدفاع البريطاني)، معا سنؤمن بحار ويابسة أوروبا".
وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز " تشالنجر 2" لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.
وقال مكتب سوناك في بيان، إن "سربًا من 14 دبابة سيرسل إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة".
وأشار البيان
إلى أن بريطانيا ستبدأ في الأيام المقبلة تدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات ومدافع الهاوتزر.