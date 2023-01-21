https://sputnikarabic.ae/20230121/وزير-الدفاع-التركي-يعلن-إلغاء-زيارة-نظيره-السويدي-إلى-أنقرة--المقررة-في-27-يناير-1072536359.html
وزير الدفاع التركي يعلن إلغاء زيارة نظيره السويدي إلى أنقرة المقررة في 27 يناير
وزير الدفاع التركي يعلن إلغاء زيارة نظيره السويدي إلى أنقرة المقررة في 27 يناير
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إلغاء زيارة نظيره السويدي لأنقرة والتي كانت مقررة في 27 كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك على خلفية تنظيم مناصري حزب "العمال... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T08:00+0000
2023-01-21T08:00+0000
2023-01-21T08:47+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
إلغاء زيارة
وزير الدفاع التركي
السويد
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أكار، في تصريحات صحفية نقلها موقع وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت "من غير المقبول عدم اتخاذ السلطات السويدية أي إجراءات ضد الأعمال الاستفزازية لمناصري حزب العمال الكردستاني".كما أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن صفقة شراء مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة عملية طويلة الأمد، ولكنها تسير بشكل "إيجابي".هذا ونددت تركيا، يوم الثلاثاء الماضي، بقرار المدعي العام السويدي عدم فتح تحقيق في احتجاجات الأكراد وسط ستوكهولم، والتي شهدت تعليق دمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود إنارة، ووصفته بأنه "غير معقول".وأثار احتجاج، الأسبوع الماضي، خارج قاعة مدينة ستوكهولم ردود فعل غاضبة من تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي والتي بدورها تعرقل الموافقة على طلب السويد للانضمام إلى التحالف العسكري إلى أن تقوم الحكومة السويدية بقمع الجماعات التي تعتبرها أنقرة تهديدات أمنية.
https://sputnikarabic.ae/20230117/تركيا-تندد-بقرار-السويد-عدم-التحقيق-في-إهانة-أردوغان-خلال-احتجاجات-الأكراد-1072401767.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, إلغاء زيارة, وزير الدفاع التركي, السويد
العالم, أخبار تركيا اليوم, إلغاء زيارة, وزير الدفاع التركي, السويد
وزير الدفاع التركي يعلن إلغاء زيارة نظيره السويدي إلى أنقرة المقررة في 27 يناير
08:00 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 08:47 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إلغاء زيارة نظيره السويدي لأنقرة والتي كانت مقررة في 27 كانون الثاني/يناير الجاري، وذلك على خلفية تنظيم مناصري حزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا تظاهرة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة السويدية ستوكهولم.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أكار، في تصريحات صحفية نقلها موقع وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت "من غير المقبول عدم اتخاذ السلطات السويدية أي إجراءات ضد الأعمال الاستفزازية لمناصري حزب العمال الكردستاني".
وأضاف "لذا لم تعد هناك أهمية ومعنى لزيارة وزير الدفاع السويدي لتركيا في 27 يناير، ولذلك ألغينا الزيارة".
كما أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن صفقة شراء مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة عملية طويلة الأمد، ولكنها تسير بشكل "إيجابي".
"صفقة شراء مقاتلات F-16 من الولايات المتحدة عملية طويلة الأمد وستسغرق وقتا، ولكنها تسير بشكل إيجابي".
خلوصي آكار
وزير الدفاع التركي
هذا ونددت تركيا، يوم الثلاثاء الماضي، بقرار المدعي العام السويدي عدم فتح تحقيق في احتجاجات الأكراد وسط ستوكهولم، والتي شهدت تعليق دمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود إنارة، ووصفته بأنه "غير معقول".
وأثار احتجاج، الأسبوع الماضي، خارج قاعة مدينة ستوكهولم ردود فعل غاضبة من تركيا
، العضوة في حلف شمال الأطلسي والتي بدورها تعرقل الموافقة على طلب السويد للانضمام إلى التحالف العسكري إلى أن تقوم الحكومة السويدية بقمع الجماعات التي تعتبرها أنقرة تهديدات أمنية.