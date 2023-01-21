https://sputnikarabic.ae/20230121/وزير-العدل-البريطاني-يدافع-عن-سوناك-بعد-تغريمه-بسبب-خلعه-حزام-الأمان-1072552075.html

وزير العدل البريطاني يدافع عن سوناك بعد تغريمه بسبب خلعه حزام الأمان

وزير العدل البريطاني يدافع عن سوناك بعد تغريمه بسبب خلعه حزام الأمان

دافع وزير العدل البريطاني دومينيك راب عن رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد تغريمه على خلفية خلعه حزام الأمان في سيارة متحركة. 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T17:08+0000

2023-01-21T17:08+0000

2023-01-21T17:08+0000

بريطانيا

غرامة

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وقال راب في تصريحات صحفية إن الحادث "ما كان يجب أن يحدث بالطبع"، مضيفا: "لا أعتقد أنه أمر سيؤدي إلى استقالته"، بحسب صحيفة "الغارديان".ووصف راب نائب رئيس الوزراء حادث خلع الحزام بأنه "خطأ غير مقصود"، مؤكدا أن سوناك لم يتخل عن وعده برئاسة الوزراء بنزاهة.وواجه سوناك انتقادات واسعة بعد تغريم الشرطة له للمرة الثانية، واتهمه منتقدوه بإظهار "نفس التجاهل للقواعد".يوم الجمعة، فرضت الشرطة البريطانية، غرامة على رئيس الوزراء، بسبب خلعه حزام الأمان لتصوير مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في سيارة متحركة.وتقدم سوناك باعتذار لارتكابه "خطأ في التقدير"، أثناء تصويره رسالة على "إنستغرام" من مؤخرة سيارة حكومية رسمية خلال زيارتة لشمال غرب إنجلترا يوم الخميس.يفرض القانون في المملكة المتحدة عقوبة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا) لعدم ارتداء حزام الأمان.هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تغريم سوناك خلال مسيرته السياسية.في العام الماضي، عندما كان وزيرا للخزانة، تم تغريمه بـ 50 جنيها استرلينيا لخرقه قواعد الإغلاق أثناء الجائحة، على خلفية حضوره حفل قصير داخل مكاتب الحكومة.وكان أحد عشرات المسؤولين الذين تم تغريمهم على خلفية فضيحة "بارتي غيت"، والتي شملت رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون.

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بريطانيا, غرامة