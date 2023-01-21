https://sputnikarabic.ae/20230121/وزير-خارجية-السويد-يعلق-على-حرق-المصحف-بلادنا-تتمتع-بحرية-تعبير-كبيرة-1072553928.html
وزير خارجية السويد يعلق على "حرق المصحف": بلادنا تتمتع بحرية تعبير كبيرة
وزير خارجية السويد يعلق على "حرق المصحف": بلادنا تتمتع بحرية تعبير كبيرة
قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إن بلاده لديها حرية تعبير كبيرة لكن هذا لا يعني أن الحكومة توافق الاستفزازات المعادية للإسلام. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T18:35+0000
2023-01-21T18:35+0000
2023-01-21T18:35+0000
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وكتب بيلستروم عبر حسابه على "تويتر" أن "الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة، السويد لديها حرية تعبير كبيرة، لكن هذا لا يعني أن الحكومة أو أنا نفسي ندعم الآراء التي يتم التعبير عنها".وفي وقت سابق اليوم، قام زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية بستوكهولم، وسط احتجاجات متصلة بسعي السويد إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي.وسمحت السلطات السويدية لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم أمس الجمعة، للأناضول، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم السبت.
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وزير خارجية السويد يعلق على "حرق المصحف": بلادنا تتمتع بحرية تعبير كبيرة
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قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إن بلاده لديها حرية تعبير كبيرة لكن هذا لا يعني أن الحكومة توافق الاستفزازات المعادية للإسلام.
وكتب بيلستروم عبر حسابه على "تويتر" أن "الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة، السويد لديها حرية تعبير كبيرة، لكن هذا لا يعني أن الحكومة أو أنا نفسي ندعم الآراء التي يتم التعبير عنها".
وفي وقت سابق اليوم، قام زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية بستوكهولم، وسط احتجاجات
متصلة بسعي السويد إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي.
وسمحت السلطات السويدية لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.
وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم أمس الجمعة، للأناضول، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية
في ستوكهولم السبت.