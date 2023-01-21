عربي
https://sputnikarabic.ae/20230121/وزير-خارجية-السويد-يعلق-على-حرق-المصحف-بلادنا-تتمتع-بحرية-تعبير-كبيرة-1072553928.html
وزير خارجية السويد يعلق على "حرق المصحف": بلادنا تتمتع بحرية تعبير كبيرة
وزير خارجية السويد يعلق على "حرق المصحف": بلادنا تتمتع بحرية تعبير كبيرة
قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إن بلاده لديها حرية تعبير كبيرة لكن هذا لا يعني أن الحكومة توافق الاستفزازات المعادية للإسلام. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T18:35+0000
2023-01-21T18:35+0000
السويد
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/15/1072553782_0:167:3071:1894_1920x0_80_0_0_8335546a390057e466f0bef599d086d0.jpg
وكتب بيلستروم عبر حسابه على "تويتر" أن "الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة، السويد لديها حرية تعبير كبيرة، لكن هذا لا يعني أن الحكومة أو أنا نفسي ندعم الآراء التي يتم التعبير عنها".وفي وقت سابق اليوم، قام زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية بستوكهولم، وسط احتجاجات متصلة بسعي السويد إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي.وسمحت السلطات السويدية لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم أمس الجمعة، للأناضول، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم السبت.
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/15/1072553782_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b0f78a04c900ef2f734e37be4e04cfea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السويد, العالم, أخبار العالم الآن
السويد, العالم, أخبار العالم الآن

وزير خارجية السويد يعلق على "حرق المصحف": بلادنا تتمتع بحرية تعبير كبيرة

18:35 GMT 21.01.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANوزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم
وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إن بلاده لديها حرية تعبير كبيرة لكن هذا لا يعني أن الحكومة توافق الاستفزازات المعادية للإسلام.
وكتب بيلستروم عبر حسابه على "تويتر" أن "الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة، السويد لديها حرية تعبير كبيرة، لكن هذا لا يعني أن الحكومة أو أنا نفسي ندعم الآراء التي يتم التعبير عنها".
وفي وقت سابق اليوم، قام زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف قرب السفارة التركية بستوكهولم، وسط احتجاجات متصلة بسعي السويد إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي.
وسمحت السلطات السويدية لزعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى السفارة التركية في ستوكهولم.
وذكرت إدارة شرطة ستوكهولم أمس الجمعة، للأناضول، أن بالودان حصل على الإذن بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم السبت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала