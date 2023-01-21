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https://sputnikarabic.ae/20230121/وسائل-إعلام-مكتب-المدعي-العام-في-أوكرانيا-لم-يستطع-إثبات-أن-غيران-هي-شاهد-1072543271.html
وسائل إعلام: مكتب المدعي العام في أوكرانيا لم يستطع إثبات أن "غيران" هي "شاهد"
وسائل إعلام: مكتب المدعي العام في أوكرانيا لم يستطع إثبات أن "غيران" هي "شاهد"
لم يتمكن مكتب المدعي العام لأوكرانيا حتى الآن من العثور على دلائل لاستخدام القوات المسلحة الروسية "طائرات انتحارية (كاميكازي) مسيرة" إيرانية الصنع. 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T12:11+0000
2023-01-21T12:11+0000
العالم
رصد عسكري
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ونقل موقع "ساسبلاين" عن إيفان تشيزيفسكي، موظف في مكتب المدعي العام لأوكرانيا قوله "لا يمكننا بعد أن نقول إن هذه طائرات مسيرة إيرانية الصنع. يجرى التحقيق حاليا. لن يكون سريعا".وأضاف أنه للحصول على "حكم" دقيق، من الضروري إجراء فحص شامل.منذ الخريف الماضي، بدأت القوات المسلحة الروسية في استخدام الطائرة المسيرة "غيران2" في منطقة العملية الخاصة. قالت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون إن الطائرة الروسية المسيرة هي نظير للطائرة الإيرانية "شاهد –136" الانتحارية.في نوفمبر/ تشرين الثاني، زعمت قناة CNN الأمريكية، أن هناك اتفاقا بين روسيا وإيران على إنتاج "آلاف" الطائرات المسيرة وفق وثائق الإنتاج الإيرانية.وفي الشهر نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية بزعم "تسليم طائرات مسيرة إلى روسيا". ولم يتم تقديم الحقائق التي تؤكد عمليات التسليم هذه.
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

وسائل إعلام: مكتب المدعي العام في أوكرانيا لم يستطع إثبات أن "غيران" هي "شاهد"

12:11 GMT 21.01.2023
© Photoشاهد 149 غزة
شاهد 149 غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
© Photo
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لم يتمكن مكتب المدعي العام لأوكرانيا حتى الآن من العثور على دلائل لاستخدام القوات المسلحة الروسية "طائرات انتحارية (كاميكازي) مسيرة" إيرانية الصنع.
ونقل موقع "ساسبلاين" عن إيفان تشيزيفسكي، موظف في مكتب المدعي العام لأوكرانيا قوله "لا يمكننا بعد أن نقول إن هذه طائرات مسيرة إيرانية الصنع. يجرى التحقيق حاليا. لن يكون سريعا".
وأضاف أنه للحصول على "حكم" دقيق، من الضروري إجراء فحص شامل.
منذ الخريف الماضي، بدأت القوات المسلحة الروسية في استخدام الطائرة المسيرة "غيران2" في منطقة العملية الخاصة. قالت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون إن الطائرة الروسية المسيرة هي نظير للطائرة الإيرانية "شاهد –136" الانتحارية.
في نوفمبر/ تشرين الثاني، زعمت قناة CNN الأمريكية، أن هناك اتفاقا بين روسيا وإيران على إنتاج "آلاف" الطائرات المسيرة وفق وثائق الإنتاج الإيرانية.
وفي الشهر نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية بزعم "تسليم طائرات مسيرة إلى روسيا". ولم يتم تقديم الحقائق التي تؤكد عمليات التسليم هذه.
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