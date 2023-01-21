https://sputnikarabic.ae/20230121/-واشنطن-تنصح-كييف-بسحب-قواتها-من-منطقة-أرتيوموفسك-والاستعداد-لشن-هجوم-في-الجبهة-الجنوبية-1072534916.html
واشنطن تنصح كييف بسحب قواتها من أرتيوموفسك والاستعداد لشن هجوم في الجنوب
واشنطن تنصح كييف بسحب قواتها من أرتيوموفسك والاستعداد لشن هجوم في الجنوب
نصحت الولايات المتحدة أوكرانيا بسحب قواتها من منطقة أرتيوموفسك في دونباس من أجل بدء الاستعدادات لشن هجوم في الجبهة الجنوبية، حسبما ذكرت "فرانس برس" نقلاً عن... 21.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-21T06:31+0000
2023-01-21T06:31+0000
2023-01-21T06:37+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن اهتمام كييف المتزايد بالسيطرة على المدينة "يعيق الاستعدادات لهجوم الربيع المتوقع"، مشيرا إلى أنّه في الوضع مع أرتيوموفسك، فإن الوقت يلعب هنا لصالح الجانب الروسي، حيث أنّ لديها المزيد من المدفعية والموارد العسكرية.وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن تدريب الجنود الأوكرانيين سيستغرق بعض الوقت أيضا، لذلك ينبغي على كييف النظر في إمكانية "تبادل" أرتيوموفسك مقابل التدريب.ولفت أيضا إلى أن القوات المسلحة لأوكرانيا قد لا تمتلك الموارد الكافية لإجراء عمليات عسكرية في المدينة أو حتى التحضير لشن هجوم.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
واشنطن تنصح كييف بسحب قواتها من أرتيوموفسك والاستعداد لشن هجوم في الجنوب
06:31 GMT 21.01.2023 (تم التحديث: 06:37 GMT 21.01.2023) تابعنا عبر
نصحت الولايات المتحدة أوكرانيا بسحب قواتها من منطقة أرتيوموفسك في دونباس من أجل بدء الاستعدادات لشن هجوم في الجبهة الجنوبية، حسبما ذكرت "فرانس برس" نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.
موسكو - سبوتنيك. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن اهتمام كييف المتزايد بالسيطرة على المدينة "يعيق الاستعدادات لهجوم الربيع المتوقع"، مشيرا إلى أنّه في الوضع مع أرتيوموفسك، فإن الوقت يلعب هنا لصالح الجانب الروسي، حيث أنّ لديها المزيد من المدفعية والموارد العسكرية.
وتابعت الصحيفة: "الولايات المتحدة تنصح أوكرانيا بسحب هذه القوات من أجل إعادة تجهيزها والانضمام إلى البرامج التي تقودها الولايات المتحدة والتي تهدف إلى تطوير... قوات مسلّحة جيّدا تكون قادرة على شن هجوم في الجنوب".
وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن تدريب الجنود الأوكرانيين سيستغرق بعض الوقت أيضا، لذلك ينبغي على كييف النظر في إمكانية "تبادل" أرتيوموفسك مقابل التدريب.
ولفت أيضا إلى أن القوات المسلحة لأوكرانيا قد لا تمتلك الموارد الكافية لإجراء عمليات عسكرية في المدينة أو حتى التحضير لشن هجوم.