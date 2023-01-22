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https://sputnikarabic.ae/20230122/أطفال-حامو-يلاحقون-بالحجارة-رتلا-أمريكيا-حاول-اختراق-قريتهم-شرقي-سوريا-1072587191.html
أطفال "حامو" يلاحقون بالحجارة رتلا أمريكيا حاول اختراق قريتهم شرقي سوريا
أطفال "حامو" يلاحقون بالحجارة رتلا أمريكيا حاول اختراق قريتهم شرقي سوريا
طارد أطفال إحدى القرى شرقي سوريا رتلا للجيش الأمريكي ومنعوه من دخول قريتهم، بعد أن شكل الأطفال والأهالي حاجزا بشريا أمام المدرعات لمنعها من العبور. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T18:30+0000
2023-01-22T18:30+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن مواطنين سوريين وأطفال، تصدوا بالحجارة لمحاولة رتل عسكري أمريكي دخول قرية "حامو" في محيط مدينة القامشلي، أقصى ريف محافظة الحسكة السورية.وحصل مراسل "سبوتنيك"، على مشاهد صورها مواطنون تظهر قيام طفلين صغيرين من أطفال قرية حامو من أبناء قبيلة (طيء) العربية بالتصدي لــ 4 مدرعات أمريكية على أحد الطرقات التي تصل قريتهم، وأجبروها بالحجارة على تغيير اتجاهها إلى مناطق سيطرة مسلحي قوات "قسد" الموالين للجيش الأمريكي.يذكر أن الجيش الأمريكي كثف من محاولته لاختراق واجتياز حواجز الجيش العربي السوري في محيط ومداخل القرى والبلدات في أرياف محافظة الحسكة، والتي باءت جميعها بالفشل.وتعيش مناطق وبلدات شرقي سوريا حالة من الغضب الشعبي العشائري ضد ممارسات الجيش الأمريكي ومسلحي قوات "قسد" الموالين له، والتي تتركز على سرقة النفط والغاز ومنع التعليم والتربية وفرض التجنيد الإجباري.
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

أطفال "حامو" يلاحقون بالحجارة رتلا أمريكيا حاول اختراق قريتهم شرقي سوريا

18:30 GMT 22.01.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANصورة أرشيفية... قافلة أمريكية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا
صورة أرشيفية... قافلة أمريكية بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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طارد أطفال إحدى القرى شرقي سوريا رتلا للجيش الأمريكي ومنعوه من دخول قريتهم، بعد أن شكل الأطفال والأهالي حاجزا بشريا أمام المدرعات لمنعها من العبور.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن مواطنين سوريين وأطفال، تصدوا بالحجارة لمحاولة رتل عسكري أمريكي دخول قرية "حامو" في محيط مدينة القامشلي، أقصى ريف محافظة الحسكة السورية.
وحصل مراسل "سبوتنيك"، على مشاهد صورها مواطنون تظهر قيام طفلين صغيرين من أطفال قرية حامو من أبناء قبيلة (طيء) العربية بالتصدي لــ 4 مدرعات أمريكية على أحد الطرقات التي تصل قريتهم، وأجبروها بالحجارة على تغيير اتجاهها إلى مناطق سيطرة مسلحي قوات "قسد" الموالين للجيش الأمريكي.
يذكر أن الجيش الأمريكي كثف من محاولته لاختراق واجتياز حواجز الجيش العربي السوري في محيط ومداخل القرى والبلدات في أرياف محافظة الحسكة، والتي باءت جميعها بالفشل.
وتعيش مناطق وبلدات شرقي سوريا حالة من الغضب الشعبي العشائري ضد ممارسات الجيش الأمريكي ومسلحي قوات "قسد" الموالين له، والتي تتركز على سرقة النفط والغاز ومنع التعليم والتربية وفرض التجنيد الإجباري.
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