https://sputnikarabic.ae/20230122/أمريكا-تجيز-استخدام-أول-مفاعل-نووي-معياري-صغير-1072563301.html

أمريكا تجيز استخدام أول مفاعل نووي معياري صغير

أمريكا تجيز استخدام أول مفاعل نووي معياري صغير

صادقت لجنة التنظيم النووي الأمريكية، على تصميم ما سيكون أول مفاعل نووي صغير الحجم في ‏الولايات المتحدة.‏ 22.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-22T07:14+0000

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2023-01-22T07:14+0000

مجتمع

الولايات المتحدة الأمريكية

منوعات

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وتم نشر القاعدة التي تصادق على التصميم، يوم الخميس الماضي، في السجل الفيدرالي، وهو ما يتيح للشركات التي تسعى إلى بناء وتشغيل محطات للطاقة النووية، أن تختار تصميم مفاعل نووي صغير متطور يعمل بالماء الخفيف بقدرة 50 ميغاوات، من شركة "نيوسكيل باور"، التي يقع مقرها في ولاية أوريغون، والتقدم بطلب إلى لجنة التنظيم النووي الأمريكية، للحصول على ترخيص، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.وقال المتحدث باسم اللجنة، سكوت بورنيل، إن "هذا هو القرار النهائي بأن التصميم مقبول للاستخدام، لذلك لا يمكن الطعن فيه قانونيا أثناء عملية الترخيص، عندما يتقدم شخص ما لبناء وتشغيل محطة للطاقة النووية" لافتا إلى أن "القاعدة ستصبح سارية المفعول في أواخر شهر فبراير/ شباط المقبل".وأشار إلى أن شركة "نيوسكيل باور" تقدمت أيضا بطلب إلى لجنة التنظيم النووي الأمريكية للموافقة على تصميم أكبر، 77 ميغاوات لكل وحدة، وأن الوكالة تقوم بفحص الطلب للتأكد من اكتماله، قبل بدء المراجعة الكاملة.يعد المفاعل النووي صغير الحجم هو سابع تصميم مفاعل نووي، يتم الموافقة عليه للاستخدام داخل أمريكا، أما الباقي فهو مفاعلات تقليدية كبيرة تعمل بالماء الخفيف.وكانت شركة "نيوسكيل باور" قد وقعت 19 اتفاقية في أمريكا والعالم، لنشر تكنولوجيا مفاعلاتها الصغيرة.من ناحيتها، أكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن هذا "يزود الأمة بمصدر جديد للطاقة النظيفة، للمساعدة في خفض الانبعاثات في جميع أنحاء البلاد".وقالت مساعدة وزيرة الخارجية للطاقة النووية، كاثرين هوف، إن "المفاعلات المعيارية الصغيرة لم تعد مفهوما مجردا".وأضافت هوف في بيان: "إن تلك المفاعلات الصغيرة حقيقية، ومستعدة للانتشار بفضل العمل الجاد الذي قامت به "نيوسكيل" والمجتمع الجامعي ومختبراتنا الوطنية وشركاء الصناعة ولجنة التنظيم النووي الأمريكية، وذلك الابتكار أصبح أفضل حالاته، وقد بدأنا للتو هنا في الولايات المتحدة".

https://sputnikarabic.ae/20220215/العلماء-يشيدون-بـ-لحظة-كبيرة-لمستقبل-الاندماج-النووي-كمصدر-للطاقة-النظيفة-1058574063.html

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