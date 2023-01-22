https://sputnikarabic.ae/20230122/أنصار-الله-تتهم-الجيش-السعودي-بقتل-مدنيين-شمال-غربي-اليمن-1072577854.html

"أنصار الله" تتهم الجيش السعودي بقتل مدنيين شمال غربي اليمن

"أنصار الله" تتهم الجيش السعودي بقتل مدنيين شمال غربي اليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مقتل مدنيين اثنين إثر قصف اتهمت الجيش السعودي بشنه على مناطق حدودية في محافظة صعدة شمال غربي اليمن. 22.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-22T15:23+0000

2023-01-22T15:23+0000

2023-01-22T15:23+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

السعودية

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القاهرة– سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، اليوم الأحد، أن "قتيلين سقطا بقصف مدفعي سعودي على مديرية شِدَّا الحدودية [غربي صعدة]"، وأشار إلى "نقل القتيلين إلى مستشفى رازِّح الريفي [غربي صعدة]"، فيما لم يصدر أي تعليق من السعودية أو "التحالف العربي" الذي تقوده بشأن القصف.يشار إلى أنه بين الحين والآخر، تتهم الجماعة، الجيش السعودي بتنفيذ عمليات قصف واستهداف لمديريات محافظة صعدة الواقعة فيها على الشريط الحدودي مع السعودية، غالباً ما تسفر عن سقوط ضحايا، آخرها يوم الخميس الماضي، إذ أعلنت الجماعة مقتل مدني بنيران القوات السعودية في مديرية شدا الحدودية.ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، وصول مفاوضات تمديد الهدنة الأممية التي ظلت سارية منذ مطلع أبريل/ نيسان 2022 إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذا 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230121/رئيس-حكومة-الإنقاذ-اليمنية-يتهم-بريطانيا-بالمسؤولية-عن-تخطيط-وممارسة-العدوان-على-بلاده-1072550509.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن, السعودية