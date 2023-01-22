https://sputnikarabic.ae/20230122/إعلام-كبير-موظفي-البيت-الأبيض-يغادر-منصبه-خلال-أسابيع-1072560934.html
إعلام: كبير موظفي البيت الأبيض يغادر منصبه خلال أسابيع
إعلام: كبير موظفي البيت الأبيض يغادر منصبه خلال أسابيع
قالت تقارير صحفية أمريكية، إنه من المتوقع مغادر كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين، إدارة بايدن في الأسابيع المقبلة، حيث يعيد البيت الأبيض تشكيل فريقه قبل... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T01:55+0000
2023-01-22T01:55+0000
2023-01-22T01:55+0000
البيت الأبيض
جو بايدن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وذكر مصدران مطلعان على القرار، رفض الكشف عن هويتها، إنه كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يغادر في وقت ما بعد انتخابات التجديد النصفي، والخطة هي أن يفعل ذلك بعد خطاب بايدن عن حالة الاتحاد أوائل الشهر المقبل، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".قال مسؤول آخر في إدارة بايدن: "لا أحد متفاجئ من القرار".خدم كلاين في المنصب الأعلى لأكثر من عامين وكان مستشارًا رئيسيًا لبايدن خلال حملة 2020 الرئاسية.كأول رحيل بين كبار المستشارين الأقرب إلى الرئيس، من المحتمل أن يكون خروج كلاين أول قطعة دومينو في سلسلة من تحركات التوظيف القادمة، حيث من المرجهح أن يتم تغيير بعض المستشارين بعد خطاب حالة الاتحاد في 7 فبراير/شباط المقبل.يأتي خروج كلاين في وقت حرج بالنسبة للبيت الأبيض ويضع بايدن أمام أحد أصعب التحديات التي يواجهها حتى الآن.سيحتاج كبير موظفي البيت الأبيض القادم إلى تفادي التحقيقات العدوانية القادمة من الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب مع ضمان بقاء بايدن مرشحًا قابلاً للنجاح لإعادة الانتخاب.
https://sputnikarabic.ae/20230122/العدل-الأمريكية-تجري-تفتيشا-في-منزل-بايدن-واكتشاف-6-وثائق-سرية-أخرى--1072560542.html
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البيت الأبيض, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: كبير موظفي البيت الأبيض يغادر منصبه خلال أسابيع
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قالت تقارير صحفية أمريكية، إنه من المتوقع مغادر كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين، إدارة بايدن في الأسابيع المقبلة، حيث يعيد البيت الأبيض تشكيل فريقه قبل انتخابات 2024.
وذكر مصدران مطلعان على القرار، رفض الكشف عن هويتها، إنه كان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يغادر في وقت ما بعد انتخابات التجديد النصفي، والخطة هي أن يفعل ذلك بعد خطاب بايدن
عن حالة الاتحاد أوائل الشهر المقبل، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
قال أحد الأشخاص المطلعين على آرائه في محادثات خاصة تعود إلى منتصف العام الماضي، إن كلاين أعلن أن الوظيفة مرهقة وتحدث عن المغادرة في منتصف فترة ولاية بايدن.
قال مسؤول آخر في إدارة بايدن: "لا أحد متفاجئ من القرار".
خدم كلاين في المنصب الأعلى لأكثر من عامين وكان مستشارًا رئيسيًا لبايدن خلال حملة 2020 الرئاسية.
كأول رحيل بين كبار المستشارين الأقرب إلى الرئيس، من المحتمل أن يكون خروج كلاين أول قطعة دومينو في سلسلة من تحركات التوظيف القادمة، حيث من المرجهح أن يتم تغيير بعض المستشارين بعد خطاب حالة الاتحاد في 7 فبراير/شباط المقبل.
يأتي خروج كلاين في وقت حرج بالنسبة للبيت الأبيض ويضع بايدن أمام أحد أصعب التحديات التي يواجهها حتى الآن.
سيحتاج كبير موظفي البيت الأبيض القادم إلى تفادي التحقيقات العدوانية القادمة من الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب مع ضمان بقاء بايدن مرشحًا قابلاً للنجاح لإعادة الانتخاب.