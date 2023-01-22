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https://sputnikarabic.ae/20230122/اتفاق-مصري-سوداني-على-إزالة-كافة-العقبات-أمام-المشاريع-المشتركة-على-نهر-النيل-1072564894.html
اتفاق مصري سوداني على إزالة كافة العقبات أمام المشاريع المشتركة على نهر النيل
اتفاق مصري سوداني على إزالة كافة العقبات أمام المشاريع المشتركة على نهر النيل
توصل السودان ومصر إلى اتفاق يقضي بإزالة كافة العقبات أمام المشاريع المائية التي تنفذها الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في الدولتين. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T08:24+0000
2023-01-22T08:26+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن وزير الري والموارد المائية المكلف المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، أجرى محادثات مع نظيره المصري هاني سويلم في الخرطوم.وتناولت المباحثات التي حضرها السفير المصري هاني صلاح الدين وأعضاء اللجنة المشتركة، سبل التعاون والعمل المشترك في مجال الموارد المائية.وأكد الوزير السوداني أن زيارة وزير الري المصري كانت ناجحة ومثمرة، لافتا إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم الهيئة المشتركة والتركيز على إنفاذ المشاريع التي تقوم بها.وأوضح أن اللقاء ناقش مسألة تزايد الأعشاب التي بدأت تنتشر بشكل مزعج في نهر النيل، كما ركزت الاجتماعات على ضرورة دعم جنوب السودان فنيا ولوجستيا.من جانبه، قال الوزير المصري إن زيارته للسودان تهدف لبحث سبل التعاون والعمل المشترك.وأوضح أنه تولى مهام وزارة الري قبل أربعة أشهر فقط، وأن زيارته ستمتد إلى بقية دول حوض النيل.
https://sputnikarabic.ae/20211023/وزير-الري-الأوغندي-نتفهم-أن-نهر-النيل-قضية-حياة-لمصر-1050513681.html
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نهر النيل, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, أخبار العالم العربي
نهر النيل, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, أخبار العالم العربي

اتفاق مصري سوداني على إزالة كافة العقبات أمام المشاريع المشتركة على نهر النيل

08:24 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 08:26 GMT 22.01.2023)
© Sputnik . Amro Omran نهر النيل بمدينة أسوان
نهر النيل بمدينة أسوان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© Sputnik . Amro Omran
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توصل السودان ومصر إلى اتفاق يقضي بإزالة كافة العقبات أمام المشاريع المائية التي تنفذها الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في الدولتين.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن وزير الري والموارد المائية المكلف المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، أجرى محادثات مع نظيره المصري هاني سويلم في الخرطوم.
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وزير الري الأوغندي: نتفهم أن نهر النيل قضية حياة لمصر
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وتناولت المباحثات التي حضرها السفير المصري هاني صلاح الدين وأعضاء اللجنة المشتركة، سبل التعاون والعمل المشترك في مجال الموارد المائية.
وأكد الوزير السوداني أن زيارة وزير الري المصري كانت ناجحة ومثمرة، لافتا إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية دعم الهيئة المشتركة والتركيز على إنفاذ المشاريع التي تقوم بها.
وأوضح أن اللقاء ناقش مسألة تزايد الأعشاب التي بدأت تنتشر بشكل مزعج في نهر النيل، كما ركزت الاجتماعات على ضرورة دعم جنوب السودان فنيا ولوجستيا.
من جانبه، قال الوزير المصري إن زيارته للسودان تهدف لبحث سبل التعاون والعمل المشترك.
وأوضح أنه تولى مهام وزارة الري قبل أربعة أشهر فقط، وأن زيارته ستمتد إلى بقية دول حوض النيل.
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