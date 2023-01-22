https://sputnikarabic.ae/20230122/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-المبنى-المنهار-في-محافظة-حلب-السورية-إلى-17-وفاة-1072590028.html
ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار في محافظة حلب السورية إلى 17 وفاة
ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار في محافظة حلب السورية إلى 17 وفاة
ارتفعت حصيلة ضحايا المبنى المنهار في الشيخ مقصود بمحافظة حلب شمالي سوريا إلى 17 وفاة، بالإضافة إلى إصابة شخصين، وفقدان شخص. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T20:53+0000
2023-01-22T20:53+0000
2023-01-22T20:53+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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دمشق- سبوتنيك. وقال مصدر في محافظة حلب لـ"سبوتنيك" إن "الحصيلة غير النهائية، هي وفاة 17 شخص، وجريحين، وشخص مفقود"، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ ستواصل عملها غدا.وكان بيان وزارة الداخلية السورية، في وقت سابق من اليوم، أفاد بأنه "في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم، انهار مبنى تقطنه 7 عائلات، وتم انتشال 13 جثة وشخص على قيد الحياة، حتى الآن، كحصيلة أولية"، قبل أن تشير الوكالة السورية إلى ارتفاع الحصيلة إلى 14 وفاة.وأفادت وكالة الأنباء السورية، بوقت سابق اليوم نقلا عن مصدر في قيادة شرطة مدينة حلب، بأن هناك طفل من بين ضحايا انهيار المبنى السكني في حي الشيخ مقصود في حلب، وأوضح المصدر أن المبنى يتكون من 5 طوابق، وأن سبب الانهيار يعود لتسرب مياه إلى أساسات المبنى.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنهار في محافظة حلب السورية إلى 17 وفاة
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ارتفعت حصيلة ضحايا المبنى المنهار في الشيخ مقصود بمحافظة حلب شمالي سوريا إلى 17 وفاة، بالإضافة إلى إصابة شخصين، وفقدان شخص.
دمشق- سبوتنيك. وقال مصدر في محافظة حلب لـ"سبوتنيك" إن "الحصيلة غير النهائية، هي وفاة 17 شخص، وجريحين، وشخص مفقود"، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ ستواصل عملها غدا.
وأشار المصدر إلى أن "تسرب مياه أسفل المبنى المؤلف من 5 طوابق ويسكن به 7 عائلات تسبب في انهياره".
وكان بيان وزارة الداخلية السورية، في وقت سابق من اليوم، أفاد بأنه "في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم، انهار مبنى تقطنه 7 عائلات
، وتم انتشال 13 جثة وشخص على قيد الحياة، حتى الآن، كحصيلة أولية"، قبل أن تشير الوكالة السورية إلى ارتفاع الحصيلة إلى 14 وفاة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية، بوقت سابق اليوم نقلا عن مصدر في قيادة شرطة مدينة حلب، بأن هناك طفل من بين ضحايا انهيار المبنى السكني في حي الشيخ مقصود في حلب، وأوضح المصدر أن المبنى يتكون من 5 طوابق، وأن سبب الانهيار يعود لتسرب مياه إلى أساسات المبنى.