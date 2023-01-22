https://sputnikarabic.ae/20230122/الأمم-المتحدة-تستحدث-منصبا-في-العراق-1072588405.html
الأمم المتحدة تستحدث منصبا جديدا في العراق
الأمم المتحدة تستحدث منصبا جديدا في العراق
قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، إن الأمين العام للأمم المتحدة قرر استحداث منصب جديد في العراق وهو مستشار التغير والأمن... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T19:53+0000
2023-01-22T19:53+0000
2023-01-22T19:54+0000
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العراق
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وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن الإعلان عن القرار الجديد جاء خلال استقبال رئيس الجمهورية العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، دي كارلو، في قصر بغداد، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.وشددت دي كارلو على الاهتمام الخاص الذي تبديه المنظمة الأممية بالعراق لمساعدته على مواجهة تحديات تغير المناخ، كما أكدت استعداد الأمم المتحدة التام للتعاون لتقليل مخاطر الجفاف وشح المياه.شهد اللقاء بحث العلاقات بين العراق والأمم المتحدة عبر بعثتها ووكالاتها العاملة في العراق بمختلف اختصاصاتها، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين وبما يعُزز تحقيق الأهداف الموضوعة.وتطرق الرئيس العراقي إلى نتائج زيارته إلى القمة العربية في الجزائر وإلى قمة المناخ في شرم الشيخ، "حيث لمس لدى الجميع دعمهم ورغبتهم في أن يلعب العراق دوره المتميز الذي سيساعد على ترسيخ الاستقرار في المنطقة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
الأمم المتحدة تستحدث منصبا جديدا في العراق
19:53 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 19:54 GMT 22.01.2023) تابعنا عبر
قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو، إن الأمين العام للأمم المتحدة قرر استحداث منصب جديد في العراق وهو مستشار التغير والأمن المناخي.
وقالت وكالة الأنباء العراقية
"واع" إن الإعلان عن القرار الجديد جاء خلال استقبال رئيس الجمهورية العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، دي كارلو، في قصر بغداد، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.
وشددت دي كارلو على الاهتمام الخاص الذي تبديه المنظمة الأممية بالعراق لمساعدته على مواجهة تحديات تغير المناخ، كما أكدت استعداد الأمم المتحدة التام للتعاون لتقليل مخاطر الجفاف وشح المياه.
شهد اللقاء بحث العلاقات بين العراق والأمم المتحدة عبر بعثتها ووكالاتها العاملة في العراق بمختلف اختصاصاتها، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين وبما يعُزز تحقيق الأهداف الموضوعة.
من جانبه، أكد رشيد، أن "الوقت الطويل الذي استغرقته فترة الانتخابات وتشكيل الحكومة كانت لها نتائج إيجابية من خلال تشكيل حكومة تمثل العراقيين"، بحسب بيان للرئاسة العراقية.
وتطرق الرئيس العراقي إلى نتائج زيارته إلى القمة العربية في الجزائر وإلى قمة المناخ في شرم الشيخ، "حيث لمس لدى الجميع دعمهم ورغبتهم في أن يلعب العراق دوره المتميز الذي سيساعد على ترسيخ الاستقرار في المنطقة".