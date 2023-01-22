https://sputnikarabic.ae/20230122/البرازيل-والأرجنتين-تسعيان-لإصدار-عملة-مشتركة-1072576643.html
البرازيل والأرجنتين تسعيان لإصدار عملة مشتركة
البرازيل والأرجنتين تسعيان لإصدار عملة مشتركة
تعتزم البرازيل والأرجنتين بدء العمل التحضيري لإصدار عملة مشتركة، خلال الأسبوع الجاري، بهدف تعزيز التجارة الإقليمية وتقليل اعتمادهما على الدولار الأمريكي. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T14:31+0000
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سبوتنيك. ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الأحد، عن مسؤولين قولهم بأنه من المتوقع الإعلان عن المبادرة خلال زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى الأرجنتين التي بدأت مساء اليوم الأحد، كما تخطط الدولتان إلى دعوة دول أخرى في أمريكا اللاتينية للانضمام إلى اتحاد العملة الموحدة.وصرح مصدر مطلع بأن البلدين يجريان محادثات بشأن العملة الموحدة منذ عدة سنوات، لكن البنك المركزي البرازيلي انتقد الفكرة وعرقل تقدم المفاوضات، إلا أن صعود الزعماء اليساريين إلى السلطة في كلا البلدين أتاح دعما حكوميا أكبر للاقتراح.يشار إلى أنه يمكن لتلك الخطوة أن تؤدي إلى إنشاء ثاني أكبر كتلة عملة موحدة في العالم تمتلك ما يقرب من 5% من إجمالي الناتج العالمي، وإذا تم تنفيذ المبادرة بنجاح في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية من المحتمل أن يطلق على العملة الموحدة اسم "سور" (والتي تعني الجنوب)، كما اقترحت البرازيل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, اقتصاد
أخبار العالم الآن, اقتصاد
البرازيل والأرجنتين تسعيان لإصدار عملة مشتركة
14:31 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 14:33 GMT 22.01.2023) تابعنا عبر
تعتزم البرازيل والأرجنتين بدء العمل التحضيري لإصدار عملة مشتركة، خلال الأسبوع الجاري، بهدف تعزيز التجارة الإقليمية وتقليل اعتمادهما على الدولار الأمريكي.
سبوتنيك. ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الأحد، عن مسؤولين قولهم بأنه من المتوقع الإعلان عن المبادرة خلال زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى الأرجنتين التي بدأت مساء اليوم الأحد، كما تخطط الدولتان إلى دعوة دول أخرى في أمريكا اللاتينية
للانضمام إلى اتحاد العملة الموحدة.
وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرجيو ماسا، للصحيفة: "ستشمل دراسة المعايير المطلوبة لإصدار عملة مشتركة كل شيء بداية من القضايا المالية وحتى حجم الاقتصاد ودور البنوك المركزية".
وصرح مصدر مطلع بأن البلدين يجريان محادثات بشأن العملة الموحدة منذ عدة سنوات، لكن البنك المركزي البرازيلي انتقد الفكرة وعرقل تقدم المفاوضات، إلا أن صعود الزعماء اليساريين إلى السلطة في كلا البلدين أتاح دعما حكوميا أكبر للاقتراح.
يشار إلى أنه يمكن لتلك الخطوة أن تؤدي إلى إنشاء ثاني أكبر كتلة عملة موحدة في العالم تمتلك ما يقرب من 5% من إجمالي الناتج العالمي، وإذا تم تنفيذ المبادرة بنجاح في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية من المحتمل أن يطلق على العملة الموحدة اسم "سور" (والتي تعني الجنوب)، كما اقترحت البرازيل.