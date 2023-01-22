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البرازيل والأرجنتين تسعيان لإصدار عملة مشتركة
البرازيل والأرجنتين تسعيان لإصدار عملة مشتركة
تعتزم البرازيل والأرجنتين بدء العمل التحضيري لإصدار عملة مشتركة، خلال الأسبوع الجاري، بهدف تعزيز التجارة الإقليمية وتقليل اعتمادهما على الدولار الأمريكي. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T14:31+0000
2023-01-22T14:33+0000
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سبوتنيك. ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الأحد، عن مسؤولين قولهم بأنه من المتوقع الإعلان عن المبادرة خلال زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى الأرجنتين التي بدأت مساء اليوم الأحد، كما تخطط الدولتان إلى دعوة دول أخرى في أمريكا اللاتينية للانضمام إلى اتحاد العملة الموحدة.وصرح مصدر مطلع بأن البلدين يجريان محادثات بشأن العملة الموحدة منذ عدة سنوات، لكن البنك المركزي البرازيلي انتقد الفكرة وعرقل تقدم المفاوضات، إلا أن صعود الزعماء اليساريين إلى السلطة في كلا البلدين أتاح دعما حكوميا أكبر للاقتراح.يشار إلى أنه يمكن لتلك الخطوة أن تؤدي إلى إنشاء ثاني أكبر كتلة عملة موحدة في العالم تمتلك ما يقرب من 5% من إجمالي الناتج العالمي، وإذا تم تنفيذ المبادرة بنجاح في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية من المحتمل أن يطلق على العملة الموحدة اسم "سور" (والتي تعني الجنوب)، كما اقترحت البرازيل.
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أخبار العالم الآن, اقتصاد
أخبار العالم الآن, اقتصاد

البرازيل والأرجنتين تسعيان لإصدار عملة مشتركة

14:31 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 14:33 GMT 22.01.2023)
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022
الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Andre Penner
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تعتزم البرازيل والأرجنتين بدء العمل التحضيري لإصدار عملة مشتركة، خلال الأسبوع الجاري، بهدف تعزيز التجارة الإقليمية وتقليل اعتمادهما على الدولار الأمريكي.
سبوتنيك. ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الأحد، عن مسؤولين قولهم بأنه من المتوقع الإعلان عن المبادرة خلال زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى الأرجنتين التي بدأت مساء اليوم الأحد، كما تخطط الدولتان إلى دعوة دول أخرى في أمريكا اللاتينية للانضمام إلى اتحاد العملة الموحدة.

وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرجيو ماسا، للصحيفة: "ستشمل دراسة المعايير المطلوبة لإصدار عملة مشتركة كل شيء بداية من القضايا المالية وحتى حجم الاقتصاد ودور البنوك المركزية".

وصرح مصدر مطلع بأن البلدين يجريان محادثات بشأن العملة الموحدة منذ عدة سنوات، لكن البنك المركزي البرازيلي انتقد الفكرة وعرقل تقدم المفاوضات، إلا أن صعود الزعماء اليساريين إلى السلطة في كلا البلدين أتاح دعما حكوميا أكبر للاقتراح.
يشار إلى أنه يمكن لتلك الخطوة أن تؤدي إلى إنشاء ثاني أكبر كتلة عملة موحدة في العالم تمتلك ما يقرب من 5% من إجمالي الناتج العالمي، وإذا تم تنفيذ المبادرة بنجاح في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية من المحتمل أن يطلق على العملة الموحدة اسم "سور" (والتي تعني الجنوب)، كما اقترحت البرازيل.
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