https://sputnikarabic.ae/20230122/البصل-الأخضر-بحر-من-الفيتامينات-لصحة-وجمال-الإنسان-1072571123.html

البصل الأخضر... بحر من الفيتامينات لصحة وجمال الإنسان

البصل الأخضر... بحر من الفيتامينات لصحة وجمال الإنسان

كشف موقع للمعلومات العامة عن مميزات البصل الأخضر وفوائدة للصحة والجمال الإنساني، حيث يتم استخدامه في الكثير من المطابخ العالمية. 22.01.2023, سبوتنيك عربي

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وذكر موقع "webteb" للمعلومات أن أبرز فوائد البصل التي تم توصل إليها من قبل العلماء أنه يقلل من الوزن الزائد، حيث يساهم بتخفيض السعرات الحرارية ويحتوي على عدد كبير من الألياف الغذائية التي تزيد الشعور بالشبع لمدة أطول مما يقلل عدد الوجبات المتناولة، ومن فوائد البصل الأخضر الصحية هو قدرته على تقليل وتيرة نمو الخلايا السرطانية خاصةً سرطان الجهاز الهضمي، مثل سرطان القولون، بالإضافة لقدرته على منع نمو بعض الأورام تماما.كما توصل العلماء إلى أن تناول البصل الأخضر يساعد على خفض فرص الإصابة بسرطان البروستات لدى الرجال بشكلٍ كبير، ويحتوي البصل الأخضر على كميات كبيرة من فيتامين "ك" الكفيل على تجلط الدم بشكل خاص، مما يساعد على منع حصول نزيف حاد عند التعرض للجروح بالإضافة لفوائده صحية العديدة للدم والشرايين.كما يعزز البصل الأخضر من صحة الجهاز الهضمي، وذلك بسبب احتوائه على كمية عالية من الألياف الغذائية التي من المعروف أن تناولها يساعد في تسهيل عملية الهضم عند الإنسان وتحميه من الإمساك المعوي، بالإضافة إلى قدرته على تقوية مناعة الجسم ويحتوي على المواد النباتية الطبيعية التي تعمل كمضادات للأكسدة طبيعية، مثل: مركبات الفلافونويد (Flavonoids)، والأنثوسيانين (Anthocyanins) واللذان يساعدان في الوقاية من السرطانكما يساهم البصل الأخضر بشكل كبير في تعزيز صحة العيون كونه يعد مصدرًا للكاروتينات (Carotenoide)، مثل: اللوتين (Lutein)، والزياكسانثين (Zeaxanthin)، وفيتامين أ (Vitamin A).كما يشير بعض الأطباء أن من فوائد البصل الأخضر أنه يحمي العظام من الهشاشة، فالبصل الأخضر يعد مصدرًا ممتازًا لعدد من المعادن والفيتامينات المهمة التي تلعب دورًا أساسيًا في تقوية العظام وبنائها، وأهم هذه العناصر هو محتوى البصل الأخضر من فيتامين "ج" وفيتامين "ك". كما يساهم في تعزيز صحة القلب والشرايين من خلال خفض مستويات الكولسترول الضارة في الجسم.

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