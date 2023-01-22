عربي
https://sputnikarabic.ae/20230122/البنك-الدولي-يكشف-عن-مصدر-قلقه-الرئيسي-للعام-الحالي-والمقبل-1072584140.html
البنك الدولي يكشف عن مصدر "قلقه الرئيسي" للعام الحالي والمقبل
البنك الدولي يكشف عن مصدر "قلقه الرئيسي" للعام الحالي والمقبل
قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، اليوم الأحد، إن الاقتصاد العالمي من المرجح أن يدخل فترة من النمو البطيء في 2023-2024، بسبب استمرار التضخم والاستثمار... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T16:50+0000
2023-01-22T16:50+0000
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102213/16/1022131673_0:208:2901:1839_1920x0_80_0_0_d349b16652b4b963a2f8e0f8a4c273b1.jpg
موسكو - سبوتنيك. وذكر في حديث مع محطة "سكاي نيوز": "أعتقد أنه تباطؤ طويل الأمد، ويتعلق ذلك باستمرار التضخم، ونقص الاستثمار الجديد الذي يحدث الآن".وتابع: "لذلك عندما تتطلع إلى عام واحد إلى الأمام أو عامين مقبلين، فمن الصعب أن نرى أنه سيكون هناك انتعاشا قويا، ويبدو أن هذه الفترة من النمو البطيء للعالم قد تستمر حتى 2023-2024، وهذا مصدر قلق".كما أوصى المسؤول الحكومات بتعديل إنفاقها لجعله أكثر كفاءة والنظر في تقديم إعانات "محددة زمنيا وموجهة"، بدلا من الدعم المفتوح للمساعدة في التعامل مع التضخم وأسعار الطاقة.واجهت الدول الغربية أزمة طاقة هائلة وتضخما متزايدا كجزء من الضغوط التي شهدها الاقتصاد العالمي عقب الوباء. تدهور الوضع أكثر بسبب أزمة أوكرانيا، والتي أدت إلى جانب العقوبات الغربية ضد موسكو، إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230122/لماذا-سيكون-الأسبوع-المقبل-حاسما-في-تقرير-مصير-الاقتصاد-العالمي؟-1072576798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102213/16/1022131673_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_5677487c97d9b17e25709fef85d546f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

البنك الدولي يكشف عن مصدر "قلقه الرئيسي" للعام الحالي والمقبل

16:50 GMT 22.01.2023
© AFP 2023 / Tim Sloanبناء البنك الدولي في واشنطن
بناء البنك الدولي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / Tim Sloan
تابعنا عبرTelegram
قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، اليوم الأحد، إن الاقتصاد العالمي من المرجح أن يدخل فترة من النمو البطيء في 2023-2024، بسبب استمرار التضخم والاستثمار المعتدل.
موسكو - سبوتنيك. وذكر في حديث مع محطة "سكاي نيوز": "أعتقد أنه تباطؤ طويل الأمد، ويتعلق ذلك باستمرار التضخم، ونقص الاستثمار الجديد الذي يحدث الآن".
المندوبون يصفقون خلال حفل التسليم في قمة قادة مجموعة العشرين، في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
لماذا سيكون الأسبوع المقبل حاسما في تقرير مصير الاقتصاد العالمي؟
14:57 GMT
وتابع: "لذلك عندما تتطلع إلى عام واحد إلى الأمام أو عامين مقبلين، فمن الصعب أن نرى أنه سيكون هناك انتعاشا قويا، ويبدو أن هذه الفترة من النمو البطيء للعالم قد تستمر حتى 2023-2024، وهذا مصدر قلق".
كما أوصى المسؤول الحكومات بتعديل إنفاقها لجعله أكثر كفاءة والنظر في تقديم إعانات "محددة زمنيا وموجهة"، بدلا من الدعم المفتوح للمساعدة في التعامل مع التضخم وأسعار الطاقة.
واجهت الدول الغربية أزمة طاقة هائلة وتضخما متزايدا كجزء من الضغوط التي شهدها الاقتصاد العالمي عقب الوباء. تدهور الوضع أكثر بسبب أزمة أوكرانيا، والتي أدت إلى جانب العقوبات الغربية ضد موسكو، إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:16 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала