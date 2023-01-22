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الجيش اللبناني يستنفر بعد عبور قوات إسرائيلية السياج الحدودي
الجيش اللبناني يستنفر بعد عبور قوات إسرائيلية السياج الحدودي
أعلن الجيش اللبناني حالة الاستنفار، اليوم الأحد، بعد تقدم قوات إسرائيلية إلى "خارج السياج التقني" الحدودي، جنوبي لبنان. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T11:57+0000
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "قوات إسرائيلية معادية مؤلفة من جرافتي بوكلين وجرافة d9 وناقلة جند مصفحة وقوة مشاة تقدمت منذ الصباح إلى خارج السياج التقني قبالة وادي هونين".وأوضحت الوكالة الرسمية أن المنطقة تشهد "استنفارا للجيش اللبناني بوجه العدو لمنع أي خرق للخط الأزرق".وكان الجيش اللبناني قد منع، الأربعاء الماضي، قوات إسرائيلية من استكمال أعمال هندسية كانت تقوم بها قرب السياج الحدودي بين البلدين.وقال الجيش اللبناني في بيان: "خرق حاضور حفارة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق في سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا على مرحلتين لمسافة مترين".وأضاف أن "قوة من الجيش نفذت انتشاراً في مكان الخرق، وألزمت العدو الإسرائيلي التوقّف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق. كما حضرت دورية من اليونيفيل للتحقّق من الخرق".وبشكل متكرر، يتهم لبنان إسرائيل بخرق مجاله البري والجوي ومياهه الإقليمية، وسط دعوات للأمم المتحدة لوقف هذه الخروقات.
https://sputnikarabic.ae/20230119/لليوم-الثاني-على-التوالياستنفار-متبادل-بين-الجيشين-اللبناني-والإسرائيلي-بعد-منع-خرق-الخط-الأزرق-1072480504.html
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أخبار الجيش اللبناني, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم العربي
أخبار الجيش اللبناني, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يستنفر بعد عبور قوات إسرائيلية السياج الحدودي

11:57 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 12:03 GMT 22.01.2023)
© Sputnikصور أرشيفية - الجيش اللبناني، 2017
صور أرشيفية - الجيش اللبناني، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© Sputnik
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أعلن الجيش اللبناني حالة الاستنفار، اليوم الأحد، بعد تقدم قوات إسرائيلية إلى "خارج السياج التقني" الحدودي، جنوبي لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "قوات إسرائيلية معادية مؤلفة من جرافتي بوكلين وجرافة d9 وناقلة جند مصفحة وقوة مشاة تقدمت منذ الصباح إلى خارج السياج التقني قبالة وادي هونين".
القوات الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
لليوم الثاني على التوالي...استنفار متبادل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بعد منع خرق "الخط الأزرق"
19 يناير, 15:51 GMT
وأوضحت الوكالة الرسمية أن المنطقة تشهد "استنفارا للجيش اللبناني بوجه العدو لمنع أي خرق للخط الأزرق".
وكان الجيش اللبناني قد منع، الأربعاء الماضي، قوات إسرائيلية من استكمال أعمال هندسية كانت تقوم بها قرب السياج الحدودي بين البلدين.
وقال الجيش اللبناني في بيان: "خرق حاضور حفارة تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق في سهل مرجعيون قرب بلدة كفركلا على مرحلتين لمسافة مترين".
وأضاف أن "قوة من الجيش نفذت انتشاراً في مكان الخرق، وألزمت العدو الإسرائيلي التوقّف عن متابعة الأشغال عند الخط الأزرق. كما حضرت دورية من اليونيفيل للتحقّق من الخرق".
وبشكل متكرر، يتهم لبنان إسرائيل بخرق مجاله البري والجوي ومياهه الإقليمية، وسط دعوات للأمم المتحدة لوقف هذه الخروقات.
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