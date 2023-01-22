https://sputnikarabic.ae/20230122/الحاكم-وسائط-الدفاع-الجوي-تتصدى-لأهداف-فوق-بيلغورود-الروسية-1072591729.html
الحاكم: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق بيلغورود الروسية
الحاكم: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق بيلغورود الروسية
قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، ليل الأحد/الاثنين، إن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق مدينة بيلغورود وفي المنطقة... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T22:51+0000
2023-01-22T22:51+0000
2023-01-22T22:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، "انطلقت وسائط دفاعنا الجوي فوق بيلغورود والمنطقة المحيطة بها".وشنت أوكرانيا عدة هجمات على المناطق الروسية على طول حدودها، بما في ذلك منطقة بيلغورود، خلال العملية العسكرية الخاصة لموسكو.في مدينة بيلغورود نفسها، يسجل شهود العيان بشكل دوري تصدي الدفاع الجوي لأهداف في السماء.في منتصف ديسمبر/كانون الأول المنصرم، لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية نتيجة قصف أوكراني بمنطقة بيلغورود الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230122/تقارير-خاركوف-تتعرض-لسلسلة-من-الانفجارات-1072591580.html
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روسيا
الحاكم: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق بيلغورود الروسية
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قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، ليل الأحد/الاثنين، إن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق مدينة بيلغورود وفي المنطقة المحيطة بها.
وقال غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، "انطلقت وسائط دفاعنا الجوي فوق بيلغورود
والمنطقة المحيطة بها".
وأضاف، "بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، خدمات الطوارئ تباشر الوضع على الأرض".
وشنت أوكرانيا عدة هجمات على المناطق الروسية على طول حدودها، بما في ذلك منطقة بيلغورود، خلال العملية العسكرية الخاصة لموسكو.
في مدينة بيلغورود نفسها، يسجل شهود العيان بشكل دوري تصدي الدفاع الجوي لأهداف في السماء.
في منتصف ديسمبر/كانون الأول المنصرم، لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية نتيجة قصف أوكراني بمنطقة بيلغورود الروسية.