عربي
Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230122/الحاكم-وسائط-الدفاع-الجوي-تتصدى-لأهداف-فوق-بيلغورود-الروسية-1072591729.html
الحاكم: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق بيلغورود الروسية
الحاكم: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق بيلغورود الروسية
قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، ليل الأحد/الاثنين، إن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق مدينة بيلغورود وفي المنطقة... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T22:51+0000
2023-01-22T22:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/01/1060721161_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_9a077b24ba66e1285afe3d24b0253bd7.jpg
وقال غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، "انطلقت وسائط دفاعنا الجوي فوق بيلغورود والمنطقة المحيطة بها".وشنت أوكرانيا عدة هجمات على المناطق الروسية على طول حدودها، بما في ذلك منطقة بيلغورود، خلال العملية العسكرية الخاصة لموسكو.في مدينة بيلغورود نفسها، يسجل شهود العيان بشكل دوري تصدي الدفاع الجوي لأهداف في السماء.في منتصف ديسمبر/كانون الأول المنصرم، لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية نتيجة قصف أوكراني بمنطقة بيلغورود الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230122/تقارير-خاركوف-تتعرض-لسلسلة-من-الانفجارات-1072591580.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/01/1060721161_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3a1edc26baa2938faab3ea5302d040a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الحاكم: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق بيلغورود الروسية

22:51 GMT 22.01.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© Sputnik . Taisia Liskovets
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، ليل الأحد/الاثنين، إن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق مدينة بيلغورود وفي المنطقة المحيطة بها.
وقال غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، "انطلقت وسائط دفاعنا الجوي فوق بيلغورود والمنطقة المحيطة بها".
وأضاف، "بحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، خدمات الطوارئ تباشر الوضع على الأرض".
وشنت أوكرانيا عدة هجمات على المناطق الروسية على طول حدودها، بما في ذلك منطقة بيلغورود، خلال العملية العسكرية الخاصة لموسكو.
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تقارير: سلسلة من الانفجارات تهز مدينة خاركوف الأوكرانية
22:37 GMT
في مدينة بيلغورود نفسها، يسجل شهود العيان بشكل دوري تصدي الدفاع الجوي لأهداف في السماء.
في منتصف ديسمبر/كانون الأول المنصرم، لقي شخص مصرعه وأصيب ثمانية نتيجة قصف أوكراني بمنطقة بيلغورود الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:48 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала