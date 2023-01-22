https://sputnikarabic.ae/20230122/الحلبوسي-عن-إحراق-المصحف-في-السويد-المتطرفون-يهددون-السلم-العالمي-وعلى-المجتمع-الدولي-مواجهتهم-1072583001.html
الحلبوسي عن "إحراق المصحف" في السويد: المتطرفون يهددون السلم العالمي وعلى المجتمع الدولي مواجهتهم
الحلبوسي عن "إحراق المصحف" في السويد: المتطرفون يهددون السلم العالمي وعلى المجتمع الدولي مواجهتهم
وجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، رسالة إلى الحكومة السويدية طالبها فيها باحترام مشاعر المسلمين، وذلك تعليقا على قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T16:37+0000
2023-01-22T16:37+0000
2023-01-22T16:37+0000
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وقال الحلبوسي إنه يجب على الحكومة السويدية منع تكرار الإساءة للقرآن الكريم ومحاسبة المسؤول عن هذا الفعل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد.ولفت رئيس مجلس النواب العراقي إلى أن بغداد رفضت التطرف وقاتلته وضحت بالدماء للقضاء عليه، مضيفا: "على المجتمع الدولي أن يواجه المتطرفين ويقف في وجههم".وقام زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف، بعدما سمحت له السلطات السويدية بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم، يوم أمس السبت.ووصف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، حرق المصحف بأنه "عمل غير محترم"، لكنه أوضح أنه "لا ينتهك القانون، لأن حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية".
https://sputnikarabic.ae/20230121/وزير-خارجية-السويد-يعلق-على-حرق-المصحف-بلادنا-تتمتع-بحرية-تعبير-كبيرة-1072553928.html
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العالم العربي, السويد, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, السويد, العراق, أخبار العراق اليوم
الحلبوسي عن "إحراق المصحف" في السويد: المتطرفون يهددون السلم العالمي وعلى المجتمع الدولي مواجهتهم
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وجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، رسالة إلى الحكومة السويدية طالبها فيها باحترام مشاعر المسلمين، وذلك تعليقا على قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف.
وقال الحلبوسي إنه يجب على الحكومة السويدية منع تكرار الإساءة للقرآن الكريم ومحاسبة المسؤول عن هذا الفعل، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد.
ولفت رئيس مجلس النواب العراقي إلى أن بغداد رفضت التطرف وقاتلته وضحت بالدماء للقضاء عليه، مضيفا: "على المجتمع الدولي أن يواجه المتطرفين
ويقف في وجههم".
وقال الحلبوسي: "المتطرفون يهددون السلم العالمي عبر الإساءة إلى الأديان والكتب المقدسة".
وقام زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، بحرق نسخة من المصحف الشريف، بعدما سمحت له السلطات السويدية بتنظيم مظاهرة قرب السفارة التركية في ستوكهولم، يوم أمس السبت.
ووصف رئيس الوزراء السويدي
أولف كريسترسون، حرق المصحف بأنه "عمل غير محترم"، لكنه أوضح أنه "لا ينتهك القانون، لأن حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية".