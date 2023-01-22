https://sputnikarabic.ae/20230122/الرئيس-التركي-يعلن-موعد-إجراء-انتخابات-رئاسية-مبكرة--1072586252.html
الرئيس التركي يعلن موعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
الرئيس التركي يعلن موعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده، حيث كشف عن إجرائها قبل شهر من الموعد المخطط لها. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
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سبوتنيك. جاءت تصريحات أردوغان في اجتماع مع شباب بمدينة بورسا، قال فيه: "ستصوتون لأول مرة في الانتخابات الرئاسية، والتي ستعقد في 14 مايو/ أيار".في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، قال أردوغان إن أنقرة قد تعيد جدولة الانتخابات العامة من 18 يونيو/ حزيران إلى تاريخ سابق "في ضوء الظروف الحالية"، ملمحا إلى إجراء التصويت في 14 مايو.ويستعد أردوغان للإعلان عما يمكن وصفه بـ"أغلى هدية لمواطنيه" قبل الانتخابات، حيث يخطط لإعفاء الملايين منهم من الديون.وبموجب الاقتراح، الذي حدده حزب العدالة والتنمية الحاكم يوم الجمعة الماضي، ستقوم الحكومة بإلغاء مدفوعات الفائدة المتراكمة من قبل المستهلكين حتى اليوم الأخير من عام 2022، ويسمح أيضا بإعادة هيكلة شاملة للديون مثل قروض الطلاب والغرامات الإدارية وفواتير المياه.وقال بولنت توران، القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو البرلمان لوكالة "بلومبيرغ" إنه من المرجح أن يعلن أردوغان مزيدا من التفاصيل "في غضون أيام قليلة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
الرئيس التركي يعلن موعد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده، حيث كشف عن إجرائها قبل شهر من الموعد المخطط لها.
سبوتنيك. جاءت تصريحات أردوغان في اجتماع مع شباب بمدينة بورسا، قال فيه: "ستصوتون لأول مرة في الانتخابات الرئاسية، والتي ستعقد في 14 مايو/ أيار".
في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، قال أردوغان إن أنقرة قد تعيد جدولة الانتخابات العامة من 18 يونيو/ حزيران إلى تاريخ سابق "في ضوء الظروف الحالية"، ملمحا إلى إجراء التصويت في 14 مايو.
ويستعد أردوغان للإعلان عما يمكن وصفه بـ"أغلى هدية لمواطنيه" قبل الانتخابات، حيث يخطط لإعفاء الملايين منهم من الديون
.
وبموجب الاقتراح، الذي حدده حزب العدالة والتنمية الحاكم يوم الجمعة الماضي، ستقوم الحكومة بإلغاء مدفوعات الفائدة المتراكمة من قبل المستهلكين حتى اليوم الأخير من عام 2022، ويسمح أيضا بإعادة هيكلة شاملة للديون مثل قروض الطلاب والغرامات الإدارية وفواتير المياه.
وقال بولنت توران، القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو البرلمان لوكالة "بلومبيرغ" إنه من المرجح أن يعلن أردوغان مزيدا من التفاصيل "في غضون أيام قليلة".