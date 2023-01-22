https://sputnikarabic.ae/20230122/الصين-ترسل-صورا-جديدة-أكثر-وضوحا-لسطح-القمر-1072566506.html
الصين ترسل صورا جديدة أكثر وضوحا لسطح القمر
الصين ترسل صورا جديدة أكثر وضوحا لسطح القمر
نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أمس السبت، مجموعة من الصور الجديدة لسطح القمر، بمناسبة العام الصيني الجديد "عام الأرنب". 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T09:50+0000
2023-01-22T09:50+0000
2023-01-22T09:50+0000
مجتمع
منوعات
الصين
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والتقط الصور المسبار الصيني الجوال "يوتو 2"، بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، والتي تبين باللونين الأبيض والأسود مسار العجلة الذي خلفته العربة الجوالة، وبعض الصخور، وحفرة اصطدام صغيرة على سطح القمر يبلغ قطرها حوالي 5 أمتار، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وهبطت المركبة الجوالة الصينية "يوتو 2" ضمن مهمة "تشانغ اه 4" على الجانب المظلم من القمر، وهي الأولى للبشرية.واستيقظت المركبة الجوالة "يوتو 2" من وضع السكون في 15 و16 يناير الجاري، على التوالي، إيذانا ببدء يوم عملهما القمري الـ51.واليوم القمري يساوي 14 يوما على الأرض، وينتقل المسبار القمري إلى وضع السكون أثناء الليل القمري، بسبب نقص الطاقة الشمسية لديه.وحتى الآن، عمل مسبار "يوتو 2" لأكثر من 4 سنوات، وقطع ما يقرب من 1500 متر في المجموع، وأرسل أكثر من 940.1 غيغا بايت من البيانات العلمية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الصين
الصين ترسل صورا جديدة أكثر وضوحا لسطح القمر
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نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أمس السبت، مجموعة من الصور الجديدة لسطح القمر، بمناسبة العام الصيني الجديد "عام الأرنب".
والتقط الصور المسبار الصيني الجوال "يوتو 2"، بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، والتي تبين باللونين الأبيض والأسود مسار العجلة الذي خلفته العربة الجوالة، وبعض الصخور، وحفرة اصطدام صغيرة على سطح القمر يبلغ قطرها حوالي 5 أمتار، وفقا لصحيفة
"تشاينا ديلي" الصينية.
وهبطت المركبة الجوالة الصينية "يوتو 2" ضمن مهمة "تشانغ اه 4" على الجانب المظلم من القمر، وهي الأولى للبشرية.
واستيقظت المركبة الجوالة "يوتو 2" من وضع السكون في 15 و16 يناير الجاري، على التوالي، إيذانا ببدء يوم عملهما القمري الـ51.
واليوم القمري يساوي 14 يوما على الأرض، وينتقل المسبار القمري إلى وضع السكون أثناء الليل القمري، بسبب نقص الطاقة الشمسية لديه.
وحتى الآن، عمل مسبار "يوتو 2" لأكثر من 4 سنوات، وقطع ما يقرب من 1500 متر في المجموع، وأرسل أكثر من 940.1 غيغا بايت من البيانات العلمية.