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https://sputnikarabic.ae/20230122/الصين-ترسل-صورا-جديدة-أكثر-وضوحا-لسطح-القمر-1072566506.html
الصين ترسل صورا جديدة أكثر وضوحا لسطح القمر‏
الصين ترسل صورا جديدة أكثر وضوحا لسطح القمر‏
نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أمس السبت، مجموعة من الصور الجديدة لسطح القمر، بمناسبة ‏العام الصيني الجديد "عام الأرنب".‏ 22.01.2023, سبوتنيك عربي
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الصين
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والتقط الصور المسبار الصيني الجوال "يوتو 2"، بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، والتي تبين باللونين الأبيض والأسود مسار العجلة الذي خلفته العربة الجوالة، وبعض الصخور، وحفرة اصطدام صغيرة على سطح القمر يبلغ قطرها حوالي 5 أمتار، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وهبطت المركبة الجوالة الصينية "يوتو 2" ضمن مهمة "تشانغ اه 4" على الجانب المظلم من القمر، وهي الأولى للبشرية.واستيقظت المركبة الجوالة "يوتو 2" من وضع السكون في 15 و16 يناير الجاري، على التوالي، إيذانا ببدء يوم عملهما القمري الـ51.واليوم القمري يساوي 14 يوما على الأرض، وينتقل المسبار القمري إلى وضع السكون أثناء الليل القمري، بسبب نقص الطاقة الشمسية لديه.وحتى الآن، عمل مسبار "يوتو 2" لأكثر من 4 سنوات، وقطع ما يقرب من 1500 متر في المجموع، وأرسل أكثر من 940.1 غيغا بايت من البيانات العلمية.
الصين
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منوعات, الصين
منوعات, الصين

الصين ترسل صورا جديدة أكثر وضوحا لسطح القمر‏

09:50 GMT 22.01.2023
© Sputnik . M. Filimonov / الانتقال إلى بنك الصورسطح القمر
سطح القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
سطح القمر
© Sputnik . M. Filimonov
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نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أمس السبت، مجموعة من الصور الجديدة لسطح القمر، بمناسبة ‏العام الصيني الجديد "عام الأرنب".‏
والتقط الصور المسبار الصيني الجوال "يوتو 2"، بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، والتي تبين باللونين الأبيض والأسود مسار العجلة الذي خلفته العربة الجوالة، وبعض الصخور، وحفرة اصطدام صغيرة على سطح القمر يبلغ قطرها حوالي 5 أمتار، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.
وهبطت المركبة الجوالة الصينية "يوتو 2" ضمن مهمة "تشانغ اه 4" على الجانب المظلم من القمر، وهي الأولى للبشرية.
واستيقظت المركبة الجوالة "يوتو 2" من وضع السكون في 15 و16 يناير الجاري، على التوالي، إيذانا ببدء يوم عملهما القمري الـ51.
واليوم القمري يساوي 14 يوما على الأرض، وينتقل المسبار القمري إلى وضع السكون أثناء الليل القمري، بسبب نقص الطاقة الشمسية لديه.
وحتى الآن، عمل مسبار "يوتو 2" لأكثر من 4 سنوات، وقطع ما يقرب من 1500 متر في المجموع، وأرسل أكثر من 940.1 غيغا بايت من البيانات العلمية.
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