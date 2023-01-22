https://sputnikarabic.ae/20230122/العراق-يعلن-مقتل-5-مسلحين-في-قصف-جوي-1072575456.html
العراق يعلن مقتل 5 مسلحين في قصف جوي
العراق يعلن مقتل 5 مسلحين في قصف جوي
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، مقتل 5 مسلحين في ضربة جوية في قضاء طوزخرماتو بمحافظة صلاح الدين. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T13:56+0000
2023-01-22T13:56+0000
2023-01-22T13:56+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان: "لاحقا لخبر الضربة الجوية التي نفذت في قاطع شمال شرقي الدوز يوم أمس الموافق 21 (يناير) كانون الثاني، فقد شرعت القوات الخاصة بإسناد وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة والمقر المسيطر في طوزخورماتو، بتفتيش مكان الضربة الجوية".وأوضح البيان أنه عثر "على 5 جثث للإرهابيين تم التعرف على اثنين منها والبقية على شكل أشلاء متناثرة".كما عثرت القوات على أسلحة ومخازن عتاد، بالإضافة لمواد لوجستية. ولا تزال قوات الأمن تواصل عملية البحث والتفتيش في المكان المستهدف.يذكر أن القوات العراقية، أعلنت في 2017 استعادة السيطرة على جميع الأراضي العراقية إثر معارك دامية مع تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق في 2014.
https://sputnikarabic.ae/20230121/السوداني-يوجه-بخطط-لدعم-المنتخب-العراقي-في-البطولات-المقبلة-1072553584.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار العالم العربي
أخبار العراق اليوم, أخبار العالم العربي
العراق يعلن مقتل 5 مسلحين في قصف جوي
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، مقتل 5 مسلحين في ضربة جوية في قضاء طوزخرماتو بمحافظة صلاح الدين.
جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان: "لاحقا لخبر الضربة الجوية التي نفذت في قاطع شمال شرقي الدوز يوم أمس الموافق 21 (يناير) كانون الثاني، فقد شرعت القوات الخاصة بإسناد وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة والمقر المسيطر في طوزخورماتو، بتفتيش مكان الضربة الجوية".
وأوضح البيان أنه عثر "على 5 جثث للإرهابيين
تم التعرف على اثنين منها والبقية على شكل أشلاء متناثرة".
كما عثرت القوات على أسلحة ومخازن عتاد، بالإضافة لمواد لوجستية. ولا تزال قوات الأمن تواصل عملية البحث والتفتيش في المكان المستهدف.
يذكر أن القوات العراقية، أعلنت في 2017 استعادة السيطرة على جميع الأراضي العراقية إثر معارك دامية مع تنظيم "داعش
" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق في 2014.