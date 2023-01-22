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https://sputnikarabic.ae/20230122/الفلبين-عدد-ضحايا-الفيضانات-يرتفع-إلى-35-قتيلا-1072561976.html
الفلبين... عدد ضحايا الفيضانات يرتفع إلى 35 قتيلا
الفلبين... عدد ضحايا الفيضانات يرتفع إلى 35 قتيلا
بلغ عدد قتلى الفيضانات في الفلبين 35 شخصا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 12، حسبما أفاد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها . 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T05:42+0000
2023-01-22T05:46+0000
العالم
الفلبين
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في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وسائل إعلام محلية أن 33 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات.وكشف المجلس الوطني لإدارة الكوارث والطوارئ اليوم الأحد، أن عدد القتلى وصل إلى 35 شخصًا، فيما أصيب 12 وفقد سبعة آخرون.يوم الأربعاء، قال المجلس الوطني لإدارة الكوارث والطوارئ إن عدد قتلى الفيضانات بلغ 30 قتيلا. وأفادت التقارير أن 13 شخصا أصيبوا بينما تم تسجيل خمسة آخرين في عداد المفقودين.وتضرر 1780 منزلا في الفلبين وسط الفيضانات، 548 منها دمرت بالكامل، كما تعرضت ما يقرب من 70 مدينة لانقطاع التيار الكهربائي، وتضرر أكثر من 300 طريق و65 جسرا.تم إنشاء أكثر من 350 مركزًا للإيواء، تضم حاليًا نحو 14306 أشخاص، وفقًا لوكالة إدارة الكوارث.
https://sputnikarabic.ae/20230115/الفلبين-تعلن-مقتل-ما-يقرب-من-30-شخصا-بسبب-الفيضانات-1072290243.html
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العالم, الفلبين
العالم, الفلبين

الفلبين... عدد ضحايا الفيضانات يرتفع إلى 35 قتيلا

05:42 GMT 22.01.2023 (تم التحديث: 05:46 GMT 22.01.2023)
© AP Photo / Harley Palangchaoسقوط صخور بينما كانت مركبة تتفاوض على طريق خلال زلزال وقع في باوكو بمقاطعة ماونتن بالفلبين يوم 27 يوليو 2022
سقوط صخور بينما كانت مركبة تتفاوض على طريق خلال زلزال وقع في باوكو بمقاطعة ماونتن بالفلبين يوم 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Harley Palangchao
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بلغ عدد قتلى الفيضانات في الفلبين 35 شخصا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 12، حسبما أفاد المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها .
في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وسائل إعلام محلية أن 33 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات.
وكشف المجلس الوطني لإدارة الكوارث والطوارئ اليوم الأحد، أن عدد القتلى وصل إلى 35 شخصًا، فيما أصيب 12 وفقد سبعة آخرون.
يوم الأربعاء، قال المجلس الوطني لإدارة الكوارث والطوارئ إن عدد قتلى الفيضانات بلغ 30 قتيلا. وأفادت التقارير أن 13 شخصا أصيبوا بينما تم تسجيل خمسة آخرين في عداد المفقودين.
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الفلبين تعلن مقتل ما يقرب من 30 شخصا بسبب الفيضانات
15 يناير, 06:25 GMT
وتضرر 1780 منزلا في الفلبين وسط الفيضانات، 548 منها دمرت بالكامل، كما تعرضت ما يقرب من 70 مدينة لانقطاع التيار الكهربائي، وتضرر أكثر من 300 طريق و65 جسرا.
تم إنشاء أكثر من 350 مركزًا للإيواء، تضم حاليًا نحو 14306 أشخاص، وفقًا لوكالة إدارة الكوارث.
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