https://sputnikarabic.ae/20230122/القوات-الأوكرانية-تقصف-مجددا-المناطق-السكنية-في-خيرسون-1072577573.html
القوات الأوكرانية تقصف مجددا المناطق السكنية في خيرسون
القوات الأوكرانية تقصف مجددا المناطق السكنية في خيرسون
أفادت الإدارة المدنية لمقاطعة خيرسون، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة نوفايا كاخوفكا في ضواحي خيرسون، مشيرة إلى استمرارعمليات الإنقاذ. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T15:15+0000
2023-01-22T15:15+0000
2023-01-22T15:15+0000
العالم
القوات المسلحة الأوكرانية
قصف
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وذكرت قناة "تلغرام" التابعة لإدارة المدينة أنه "حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر، استهدف النازيون مرة أخرى السكان المدنيين والمباني السكنية في نوفا كاخوفكا، وأصابت قذيفة معادية مبنى سكنيًا في شارع لينينا 156".وبحسب اللقطات المنشورة، تعرض منزل خاص للقصف، واندلع حريق فيه، وبحسب السلطات، فإن وزارة حالات الطوارئ وخدمات الطوارئ والخدمات البلدية في المدينة تعمل حاليا في موقع القصف.في وقت سابق، أفادت سلطات المدينة أن قصفا آخر من قبل القوات الأوكرانية قد ألحق أضرارا بخطوط الكهرباء مما أدى إلى فصل الطاقة عن ثماني قرى في المنطقة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20221113/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-نوفايا-كاخوفكا-ومحطة-كاخوفسكايا-الطاقة-الكهرومائية-1070110799.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, القوات المسلحة الأوكرانية, قصف
العالم, القوات المسلحة الأوكرانية, قصف
القوات الأوكرانية تقصف مجددا المناطق السكنية في خيرسون
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أفادت الإدارة المدنية لمقاطعة خيرسون، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت منطقة نوفايا كاخوفكا في ضواحي خيرسون، مشيرة إلى استمرارعمليات الإنقاذ.
وذكرت قناة "تلغرام" التابعة لإدارة المدينة أنه "حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر، استهدف النازيون مرة أخرى السكان المدنيين والمباني السكنية في نوفا كاخوفكا، وأصابت قذيفة معادية مبنى سكنيًا في شارع لينينا 156".
وبحسب اللقطات المنشورة، تعرض منزل خاص للقصف، واندلع حريق فيه، وبحسب السلطات، فإن وزارة حالات الطوارئ وخدمات الطوارئ والخدمات البلدية في المدينة تعمل حاليا في موقع القصف.
في وقت سابق، أفادت سلطات المدينة أن قصفا آخر من قبل القوات الأوكرانية
قد ألحق أضرارا بخطوط الكهرباء مما أدى إلى فصل الطاقة عن ثماني قرى في المنطقة.
13 نوفمبر 2022, 08:11 GMT
وتواصل القوات الأوكرانية
قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.