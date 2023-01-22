https://sputnikarabic.ae/20230122/القوات-المسلحة-الإيرانية-خطوة-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-الحرس-الثوري-مسيسة-وتنتهك-القوانين-الدولية-1072590927.html
القوات المسلحة الإيرانية: خطوة الاتحاد الأوروبي بشأن الحرس الثوري مسيسة وتنتهك القوانين الدولية
القوات المسلحة الإيرانية: خطوة الاتحاد الأوروبي بشأن الحرس الثوري مسيسة وتنتهك القوانين الدولية
أدانت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، "خطوة الاتحاد الأوروبي بشأن تمرير قرار يدعو إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب"، مؤكدة أنها تنتهك... 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T21:36+0000
2023-01-22T21:36+0000
2023-01-22T21:36+0000
إيران
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، في تصريحات مع قناة العالم الإيرانية، إن "خطوة الاتحاد الأوروبي مسيسة"، مؤكدا أنه "لا أحد يستطيع استهداف حرس الثورة الإسلامية".وأعرب شكارجي، عن أسفه من وقوف العالم صامتا تجاه الخطوة الأوروبية، مشيرا إلى أن "الحرس الثوري الإيراني لعب دورا كبيرا في مكافحة الإرهاب".وتعهد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، محمد باقر قاليباف، في وقت سابق اليوم، برد سريع وحازم ومتبادل، على نظيره الأوروبي، بعدما دعا إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.يأتي هذا القرار على خلفية ما وصفه البرلمان الأوروبي بأنه "قمع وحشي للاحتجاجات" التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
القوات المسلحة الإيرانية: خطوة الاتحاد الأوروبي بشأن الحرس الثوري مسيسة وتنتهك القوانين الدولية
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أدانت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، "خطوة الاتحاد الأوروبي بشأن تمرير قرار يدعو إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب"، مؤكدة أنها تنتهك القوانين الدولية.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، في تصريحات مع قناة العالم الإيرانية، إن "خطوة الاتحاد الأوروبي مسيسة"، مؤكدا أنه "لا أحد يستطيع استهداف حرس الثورة الإسلامية".
وأعرب شكارجي، عن أسفه من وقوف العالم صامتا تجاه الخطوة الأوروبية، مشيرا إلى أن "الحرس الثوري الإيراني لعب دورا كبيرا في مكافحة الإرهاب".
وتعهد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، محمد باقر قاليباف، في وقت سابق اليوم، برد سريع وحازم ومتبادل
، على نظيره الأوروبي، بعدما دعا إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني
على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
يأتي هذا القرار على خلفية ما وصفه البرلمان الأوروبي بأنه "قمع وحشي للاحتجاجات" التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.