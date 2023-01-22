https://sputnikarabic.ae/20230122/الكويت-تعلن-استئناف-حركة-الملاحة-في-3-موانئ-بعد-إيقافها-بسبب-الطقس-1072573817.html
الكويت تعلن استئناف حركة الملاحة في 3 موانئ بعد إيقافها بسبب الطقس
الكويت تعلن استئناف حركة الملاحة في 3 موانئ بعد إيقافها بسبب الطقس
أعلنت السلطات الكويتية، استئناف حركة الملاحة البحرية في ثلاثة موانئ بعد إيقافها بشكل مؤقت بسبب تقلبات الأحوال الجوية، في وقت سابق اليوم الأحد. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T13:31+0000
2023-01-22T13:31+0000
2023-01-22T13:31+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
العالم العربي
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وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن حركة الملاحة كانت قد توقفت في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة "إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية".وأضافت أن قرار مؤسسة الموانئ كان "حرصا منها على سلامة الموانئ البحرية والطواقم والمنشآت التابعة لها".وفي السياق ذاته، قالت الإدارة العامة للطيران المدني، إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت تسير بصورة طبيعية رغم تقلبات الأحوال الجوية وموجة الضباب التي تشهدها البلاد.وكانت هيئة الأرصاد الجوية الكويتية قد حذرت في تقاريرها من انخفاض الرؤية الأفقية، اليوم الأحد، بسبب الضباب، إذ وصلت إلى أقل من 1000 متر، وقد تنعدم في بعض المناطق، وأن هذه الحالة ستستمر بشدة عالية لمدة 18 ساعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت تعلن استئناف حركة الملاحة في 3 موانئ بعد إيقافها بسبب الطقس
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أعلنت السلطات الكويتية، استئناف حركة الملاحة البحرية في ثلاثة موانئ بعد إيقافها بشكل مؤقت بسبب تقلبات الأحوال الجوية، في وقت سابق اليوم الأحد.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن حركة الملاحة كانت قد توقفت
في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة "إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية".
وأضافت أن قرار مؤسسة الموانئ كان "حرصا منها على سلامة الموانئ البحرية والطواقم والمنشآت التابعة لها".
وفي السياق ذاته، قالت الإدارة العامة للطيران المدني، إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت تسير بصورة طبيعية رغم تقلبات الأحوال الجوية وموجة الضباب التي تشهدها البلاد.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية الكويتية قد حذرت في تقاريرها من انخفاض الرؤية الأفقية، اليوم الأحد، بسبب الضباب، إذ وصلت إلى أقل من 1000 متر، وقد تنعدم في بعض المناطق، وأن هذه الحالة ستستمر بشدة عالية لمدة 18 ساعة.