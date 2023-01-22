https://sputnikarabic.ae/20230122/الليلة-العالم-يترقب-الإطلالة-الرسمية-الأولى-لكريستيانو-رونالدو-مع-النصر-السعودي-1072577253.html

الليلة.. العالم يترقب الإطلالة الرسمية الأولى لكريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

الليلة.. العالم يترقب الإطلالة الرسمية الأولى لكريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء العالم، الإطلالة الرسمية الأولى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي. 22.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-22T14:42+0000

2023-01-22T14:42+0000

2023-01-22T14:42+0000

مجتمع

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

نادي النصر السعودي

السعودية

رياضة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/02/1071859637_0:0:1963:1105_1920x0_80_0_0_f60b14c00657abe4dd43e79da2b34249.jpg

ويخوض "العالمي" في الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي (5:30 توقيت غرينتش) مواجهة مع نادي الاتفاق على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض، في ختام الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بحسب صحيفة "سبق" المحلية.ويحتل النصر المركز الثاني في البطولة برصيد 30 نقطة، ويسعى لاستعادة الصدارة من منافسه الشرس الاتحاد المتصدر برصيد 31 نقطة، وكذلك توسيع الفارق مع غريمه التقليدي الهلال صاحب المركز الثالث (29 نقطة).وشارك رونالدو (37 عاما)، الخميس الماضي، في مباراة "فريق موسم الرياض" المكون من نجوم فريقي الهلال والنصر السعوديين مع باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن "كأس موسم الرياض" على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي 5-4، وأحرز رونالدو هدفين في تلك المباراة، كما حصل على جائزة "رجل المباراة".وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعاقد رونالدو، رسميا مع النصر السعودي، وذلك بعد أن تم ‏فسخ تعاقده مع نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي.وتعاقد النادي السعودي مع رونالدو، ليبدأ عقده من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى صيف 2025، وفقا لما أوردته قناة "العربية" السعودية.وقيمة العقد ستكون أقل بقليل من مائة مليون يورو مضافا إليها حوافز اقتصادية ممثلة بالإعلانات ليصبح البرتغالي صاحب أعلى أجر مدفوع للاعب في العالم ويقترب المبلغ من 75 مليون يورو في الموسم الواحد.وأنهى كريستيانو رونالدو علاقته مع مانشستر يونايتد قبل يومين من بدء مشاركته في مونديال قطر، ليتمكن من التفاوض مع أي فريق، وكان النصر هو الذي أبدى أكبر اهتمام منذ البداية.وكانت وسائل إعلام رياضية قد شككت في إمكانية أن يقدم النجم البرتغالي إضافة كبيرة للنصر السعودي بالنظر إلى تقدمه في السن وتراجع مستواه.

https://sputnikarabic.ae/20221226/نادي-النصر-السعودي-يرد-على-صفقة-انتقال-رونالدو-إلى-صفوفه-1071604834.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, السعودية, رياضة